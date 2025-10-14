Almanach de mercredi 15 octobre sainte Thérèse d’Avila

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Mercoledì 15 ottobre

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 16.00 – Incontro con la Comunità

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.00 – S. Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila

Cattedrale – ore 20.30 – Santa Messa nel XXV° anniversario dell’Alluvione del 2000 in suffragio delle vittime

Giovedì 16 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Seminario – ore 17.00 – Riunione del Gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Venerdì 17 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Sabato 18 ottobre

Châtillon, Istituto don Bosco – mattino – Ritiro e Santa Messa con la Comunità

Domenica 19 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 11.00 – S. Cresime

Cattedrale – ore 18.00 – Santa Messa per il 375° anniversario della fondazione delle Suore di San Giuseppe

Martedì 21 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Mercoledì 22 ottobre

Seminario Maggiore – ore 17.30 – Incontro con i Docenti di religione cattolica

Giovedì 23 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre

Roma – Terza Assemblea Sinodale della Chiesa italiana

Lunedì 27 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 28 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 29 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 31 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa Santa Teresa di Gesù (d'Avila) Vergine e Dottore della Chiesa

Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent'anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua «conversione», a 39 anni. Ma l'incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un'intensa attività come riformatrice dell'Ordine carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del generale dell'Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. San Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 18,50

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.