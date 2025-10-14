Almanach de mercredi 15 octobre sainte Thérèse d’Avila

Gli impegni mensili del Vescovo Franco
Mercoledì 15 ottobre
Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 16.00 – Incontro con la Comunità
Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.00 – S. Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila
Cattedrale – ore 20.30 – Santa Messa nel XXV° anniversario dell’Alluvione del 2000 in suffragio delle vittime
Giovedì 16 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Seminario – ore 17.00 – Riunione del Gruppo di lavoro per il Proprio diocesano
Venerdì 17 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Sabato 18 ottobre
Châtillon, Istituto don Bosco – mattino – Ritiro e Santa Messa con la Comunità
Domenica 19 ottobre
Aosta, Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 11.00 – S. Cresime
Cattedrale – ore 18.00 – Santa Messa per il 375° anniversario della fondazione delle Suore di San Giuseppe
Martedì 21 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
Mercoledì 22 ottobre
Seminario Maggiore – ore 17.30 – Incontro con i Docenti di religione cattolica
Giovedì 23 ottobre
Vescovado – pomeriggio – Udienze
Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre
Roma – Terza Assemblea Sinodale della Chiesa italiana
Lunedì 27 ottobre
ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
Martedì 28 ottobre
ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto
Mercoledì 29 ottobre
Vescovado – pomeriggio – Udienze
Venerdì 31 ottobre
Vescovado – mattino – Udienze
La Chiesa Santa Teresa di Gesù (d'Avila) Vergine e Dottore della Chiesa
Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent'anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua «conversione», a 39 anni. Ma l'incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un'intensa attività come riformatrice dell'Ordine carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del generale dell'Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. San Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.
Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 18,50
“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)
La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.