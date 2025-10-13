Almanach de martedì 14 octobre saint Calliste pape

Gli impegni mensili del Vescovo Franco

Martedì 14 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Curia vescovile – ore 18.45 – Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 15 ottobre

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 16.00 – Incontro con la Comunità

Quart, Monastero Mater Misericordiæ – ore 17.00 – S. Messa nella Solennità di Santa Teresa d’Avila

Cattedrale – ore 20.30 – Santa Messa nel XXV° anniversario dell’Alluvione del 2000 in suffragio delle vittime

Giovedì 16 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Seminario – ore 17.00 – Riunione del Gruppo di lavoro per il Proprio diocesano

Venerdì 17 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Sabato 18 ottobre

Châtillon, Istituto don Bosco – mattino – Ritiro e Santa Messa con la Comunità

Domenica 19 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di St Martin – ore 11.00 – S. Cresime

Cattedrale – ore 18.00 – Santa Messa per il 375° anniversario della fondazione delle Suore di San Giuseppe

Martedì 21 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

Mercoledì 22 ottobre

Seminario Maggiore – ore 17.30 – Incontro con i Docenti di religione cattolica

Giovedì 23 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 24 e Sabato 25 ottobre

Roma – Terza Assemblea Sinodale della Chiesa italiana

Lunedì 27 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Martedì 28 ottobre

ore 9.00 – 13.00 – Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 29 ottobre

Vescovado – pomeriggio – Udienze

Venerdì 31 ottobre

Vescovado – mattino – Udienze

La Chiesa San Callisto I Papa e martire (Papa dal 217 al 222)

Ebbe molti avversari tra i cristiani dissidenti di Roma, e proprio da uno scritto del capo di questi cristiani separati, un antipapa, abbiamo quasi tutte le notizie sul suo conto, presentate però in modo tendenzioso. Vi si legge che, prima di diventare papa, era stato schiavo e frodatore. Fuggito in Portogallo, venne arrestato e ricondotto a Roma, dove subì una condanna ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Tornato a Roma in occasione di un'amnistia, venne inviato ad Anzio. Papa Zeffirino, però, lo richiamò a Roma, affidandogli la cura dei cimiteri della Chiesa. Iniziò così lo scavo del grande sepolcreto lungo la via Appia che porta il suo nome. Alla morte di Zeffirino, Callisto venne eletto papa. Ma il suo pontificato attirò le inimicizie di un'ala della comunità cristiana di Roma che lo accusò, falsamente, di eresia. Il riscatto definitivo su questa figura controversa venne dal suo martirio. Callisto, infatti, fu gettato in un pozzo di Trastevere, forse in una sommossa popolare contro i cristiani nel 222.

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 18,50

“Accogliere significa riconoscere nell’altro un fratello, prima ancora di un estraneo.” (Papa Leone XIV)

La frase sottolinea la priorità della dignità umana: l’ospitalità nasce dal rispetto e dalla fratellanza, non dalla convenienza o dalla legge.