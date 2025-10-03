Nuova Autoalpina inaugura il nuovo salone Hyundai a Moncalieri

Venerdì 26 settembre si è svolta con grande partecipazione l’inaugurazione del nuovo salone Hyundai di Nuova AutoAlpina a Moncalieri, un evento che ha saputo coniugare passione per l’automotive, innovazione tecnologica e legame con il territorio.

La serata ha segnato l’arrivo ufficiale a Moncalieri di Nuova AutoAlpina, realtà storica e consolidata nel settore automobilistico, attiva da oltre 70 anni con sedi che spaziano dalla Valle d’Aosta alla Città Metropolitana di Torino. L’apertura del nuovo showroom Hyundai rappresenta un passo importante nel processo di espansione e radicamento nel territorio piemontese.

A fare gli onori di casa, i titolari Rossella Noussan e Massimo Nale, che hanno accolto ospiti, clienti, partner e istituzioni in uno showroom moderno e accogliente, pensato per offrire un'esperienza cliente di alto livello e un’ampia esposizione delle ultime novità Hyundai.

Numerose le autorità presenti, tra cui il Vicesindaco di Moncalieri Davide Guida e il Consigliere al Commercio Angelo Ferrero, che hanno espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di investimenti che generano valore e occupazione per il territorio.

A condurre l’intera serata è stato Rudy Bandiera, divulgatore e creator molto amato, che con il suo stile brillante ha saputo coinvolgere il pubblico, accompagnare gli ospiti attraverso i momenti salienti dell’evento e offrire spunti interessanti sul futuro della mobilità e della comunicazione.

Grande attenzione è stata dedicata anche al legame con le realtà locali: presenti gli stand di due negozi del centro storico: No More Brand e Profondo Abbigliamento, e il catering firmato da Ca Mia, rinomato ristorante di Moncalieri. Il tutto è stato arricchito dal DJ set di Luciano Morciano, che ha creato l’atmosfera perfetta per una serata elegante e dinamica.

Con questa inaugurazione, Nuova AutoAlpina conferma la propria visione: offrire non solo prodotti e servizi di qualità, ma anche creare esperienze che mettono al centro le persone, il territorio e l’innovazione.

Il nuovo salone Hyundai di Nuova AutoAlpina in Corso Savona 85 è pronto ad accogliere clienti vecchi e nuovi con passione, competenza e un’offerta pensata per soddisfare le esigenze della mobilità di oggi e di domani.

Nuova AutoAlpina Nuovo Showroom Hyundai

Corso Savona 85, Moncalieri