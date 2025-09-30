Modifiche alla circolazione lungo alcune strade regionali

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

per lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione all’interno della galleria “Devies”, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto della SR 46 di Valtournenche, nel Comune di Châtillon, km 4+695, dal 1° ottobre al 15 novembre 2025, 24 ore su 24, festivi e prefestivi esclusi.

per consentire i lavori di spostamento della tubazione gas metano, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo un tratto della SR 2 di Champorcher, nel Comune di Hône, via Aosta (dal km 0+070 al km 0+240), dal 1° al 10 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato, domenica e festivi esclusi.

per consentire la posa di cavi in fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo vari tratti della SR 40 di Les Fleurs, nel Comune di Gressan, tra il. km 0+000 e il Km 0+200 e tra il km 5+400 e il Km 5+700, da oggi, martedì 30 settembre, a venerdì 3 ottobre 2025, dalle ore 7.00 alle ore 17.00.