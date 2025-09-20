Politica, Conte alla Link: "Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini"

(Adnkronos) - “Non ho mai detto di venire dal sud Italia in maniera generica, ma ho sempre rivendicato le mie origini riferite alla semplicità anche di fronte a personalità come Xi Jinping e Trump”. Lo afferma il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione “La Giovane Roma” in collaborazione col magazine “Politica”.

“Oggi è impossibile per voi ragionare verso una condizione di vita non connessa. Pensate cosa può aver significato crescere in provincia, con la costruzione di un percorso accademico che mi ha portato a Roma da fuorisede, con mille difficoltà correlate. Secondo Conte è importante “costruirsi una stabilità economica e professionale anche fuori dal mondo della politica - aggiunge - per non dover dipendere completamente dagli emolumenti dati dall’eventuale carriera istituzionale”.

“Il mio percorso di studi e la mia preparazione giuridica - conclude - è stata fondamentale per affrontare le sfide che ho dovuto affrontare come politico, se penso soprattutto al periodo di decisioni eccezionali che abbiamo dovuto affrontare durante la pandemia Covid, quando eravamo il Paese più colpito a livello europeo’.