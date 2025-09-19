La XXXVII Giornata Nazionale per il sostentamento del clero. Dal 22 al 24, a Gorizia, il Consiglio Permanente

“Un gesto di riconoscenza verso i sacerdoti che ogni giorno si prende cura delle nostre comunità”: questo, l'invito che la Cei, la Conferenza Episcopale italiana, si rivolge ai fedeli con un comunicato stampa diffuso oggi.

"I sacerdoti, oggi più che mai, rappresentano una risorsa fondamentale. Sono annunciatori del Vangelo nella concretezza della vita quotidiana, artigiani di relazioni autentiche, punti di riferimento per famiglie in difficoltà, anziani soli, giovani disorientati o in cerca di lavoro" scrive il comunicato. E, il responsabile del Servizio Promozione per il Sostegno Economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni precisa che "la Giornata Nazionale richiama l'attenzione sull'importanza della missione dei sacerdoti, sulla bellezza del loro servizio e sulla corresponsabilità richiesta alla comunità cattolica. È un'opportunità per esprimere gratitudine verso uomini di fede, speranza e prossimità, che ogni giorno offre la loro vita per il bene delle comunità". E sempre lo stesso Compagnoni precisa che molto spesso si crede che l'obolo domenicale sia sufficiente a garantire il sostentamento del clero. Ma in molte realtà, queste risorse non coprono il necessario: “Fa riflettere il fatto che oggi le offerte deducibili a favore dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero coprono meno del 2% del fabbisogno annuale complessivo”.

Nel comunicato diffuso oggi si legge che, ad esempio, nel 2024, secondo i dati diramati dal Servizio promozione sostegno economico CEI, le offerte raccolte, sono pari a 7,9 milioni di euro e hanno contribuito al sostentamento di circa 31.000 sacerdoti attivi nelle 226 diocesi italiane, inclusi 250 fidei donum – missionari nei Paesi in via di sviluppo – e 2.517 sacerdoti o malati “che, pur avendo concluso il loro ministero, restano testimoni di una vita spesa per il Vangelo”. Attraverso il sito www.unitineldono.it , è possibile effettuare una donazione in modo sicuro e semplice, ricorda la Cei. Advertisement

Intanto, da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre a Gorizia, presso l’Oratorio “Pastor Angelicus” della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, si riunirà il Consiglio Episcopale Permanente della Cei. Accogliendo l’invito dell’Arcivescovo, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, la consueta sessione autunnale verrà ospitata nella città, designata insieme a Nova Gorica, capitale europea della cultura per il 2025.

Introduzione del cardinal Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, lunedì pomeriggio, alle ore 16.30. Martedì, 23 settembre, si svolgeranno due appuntamenti: dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro con i Vescovi delle Conferenze Episcopali Slovena e Croata e alle 20.00, in Piazza Transalpina, la Veglia di preghiera per la pace nel mondo, alla quale prenderà parte una rappresentanza di giovani italiani e sloveni. Mercoledì 24 settembre, alle ore 12.30, presso l’Oratorio “Pastor Angelicus” della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano, Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI, incontrerà i giornalisti a conclusione dei lavori.