Data center, Tasca (A2A): "Serve regia del governo per sviluppo strategico"

(Adnkronos) - "I data center, spesso considerati grandi consumatori di energia, possono trasformarsi in elementi chiave della transizione ecologica attraverso il recupero del calore generato dai chip per alimentare reti di teleriscaldamento". È quanto sostiene Roberto Tasca, presidente di A2A all'Adnkronos dopo la presentazione del position paper "L'Italia dei data center" realizzato da Teha Group in collaborazione con la società multiservizio. Tasca sottolinea l'importanza di integrare queste infrastrutture nel sistema energetico nazionale attraverso soluzioni innovative: "L'Italia sta vivendo un processo di elettrificazione dei consumi, amplificato dallo sviluppo dei data center, che rispondono alla crescente domanda di servizi digitali".

Inoltre, per il presidente di A2A, queste strutture "se ben integrate, possono contribuire significativamente all'efficienza energetica ma il governo deve fare la sua parte, con un processo di pianificazione strategica ordinata, prevedendo le modalità di localizzazione e insediamento dei data center". La Lombardia in questo senso rimane potenzialmente il quartier generale ideale: "La domanda si concentra per il 60% in Lombardia, soprattutto a Milano. Assieme al governo, sono tre soggetti che possono giocare un ruolo importante nell'insediamento". Tasca conclude ricordando come Milano e Lombardia siano territori "che fanno parte del Dna di A2A, pronta a giocare un ruolo centrale in questa trasformazione".