 / FEDE E RELIGIONI

FEDE E RELIGIONI | 30 agosto 2025, 18:00

Almanach de dimanche 31 aout saintAristide

Tieniti sempre stretta alla santa Chiesa cattolica, perché ella sola ti può dare la vera pace, perché ella sola possiede Gesù sacramentato, che è il vero principe della pace. (san Pio da Pietrelcina)

Almanach de dimanche 31 aout saintAristide

La Chiesa celebra  San Giuliano l'ospitaliere

Nobile cavaliere belga dal carattere impulsivo che, dopo aver ricevuto una profezia da un cervo, uccide i propri genitori per errore. Pentito, si dedica alla preghiera e ai bisognosi, viaggiando per l’Europa con la moglie. In Italia, apre una locanda in riva a un fiume, dove ospita i viandanti e i bisognosi, guadagnandosi il nome di San Giuliano l’Ospitaliere.

Il sorge alle ore 6,50 e tramonta alle ore 20,10

La politica ha giustamente diritto di essere definita “la forma più alta della carità”… se consideriamo il servizio che la vita politica rende alla società e al bene comune.» (Papa Leone XIV)
Secondo Leone XIV (e richiamando Pio XI e Francesco), fare politica non è solo un compito pratico o tecnico, ma un atto di carità concreta al servizio della comunità. Ai politici spetta promuovere equità e proteggere i più vulnerabili, mettendo al centro la comunità anziché interessi personali vaticannews.va. La politica non è potere, ma responsabilità di restituire dignità, opportunità, giustizia a tutti, soprattutto ai più fragili.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore