Almanach de dimanche 31 aout saintAristide

La Chiesa celebra San Giuliano l'ospitaliere

Nobile cavaliere belga dal carattere impulsivo che, dopo aver ricevuto una profezia da un cervo, uccide i propri genitori per errore. Pentito, si dedica alla preghiera e ai bisognosi, viaggiando per l’Europa con la moglie. In Italia, apre una locanda in riva a un fiume, dove ospita i viandanti e i bisognosi, guadagnandosi il nome di San Giuliano l’Ospitaliere.

“La politica ha giustamente diritto di essere definita “la forma più alta della carità”… se consideriamo il servizio che la vita politica rende alla società e al bene comune.» (Papa Leone XIV)

Secondo Leone XIV (e richiamando Pio XI e Francesco), fare politica non è solo un compito pratico o tecnico, ma un atto di carità concreta al servizio della comunità. Ai politici spetta promuovere equità e proteggere i più vulnerabili, mettendo al centro la comunità anziché interessi personali vaticannews.va. La politica non è potere, ma responsabilità di restituire dignità, opportunità, giustizia a tutti, soprattutto ai più fragili.