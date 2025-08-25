Franco Nugnes al Festival dei Libri Sportivi presenta “Senna, le verità”

La nuova edizione di SportivaMente – Festival dei Libri Sportivi prenderà il via mercoledì 10 settembre a Busto Arsizio (VA), e tra gli ospiti della rassegna ci sarà Franco Nugnes, giornalista, scrittore e voce autorevole del racconto motoristico italiano. Nugnes sarà protagonista giovedì 11 settembre con la presentazione del suo nuovo libro, Senna, le verità.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 in Piazza San Giovanni, per una serata intensa dedicata a uno dei miti assoluti della Formula 1. L’ingresso è libero.

Nel volume, Nugnes porta alla luce retroscena, testimonianze e dettagli inediti sulla vita e sulla carriera di Ayrton Senna, il campione brasiliano che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati e nella storia dello sport mondiale. Un racconto che mescola la dimensione sportiva con quella umana, rivelando aspetti meno noti del pilota e del personaggio.

A proposito della sua partecipazione al festival e del libro, Franco Nugnes ha dichiarato:

«Il festival rappresenta una grande occasione per riscoprire il gusto della lettura e avere l’opportunità di comprendere come anche nel mondo dello sport possano convivere generi e prospettive molto diversi. Sono felice di essere stato coinvolto in questa iniziativa e la considero un’esperienza preziosa.

Il libro l’ho scritto in occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, con l’intento di offrire un’opera definitiva su un personaggio straordinario. Ho avuto infatti il privilegio, a suo tempo, di seguire l’inchiesta giornalistica legata al processo: disponevo di documenti, dati e fotografie che mi hanno permesso di costruire una base solida e approfondita.

Non volevo raccontare la storia di Senna, mi sono invece trovato ad ascoltare 33 voci diverse: ciascun testimone ha contribuito con un proprio sguardo, restituendo un ritratto sfaccettato e in parte inedito, che neanche io conoscevo.

Il libro si intitola “Le verità” proprio perché ogni testimonianza rappresenta un tassello di un puzzle che, insieme, ricostruisce la figura complessa e affascinante di Ayrton Senna».

SportivaMente è promosso dall’Associazione Culturale Territori insieme al Gruppo Editoriale More News e all’Associazione Culturale Cuadri ETS, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, del Coni Lombardia, di Sport e Salute e del Panathlon Club La Malpensa. Alla realizzazione contribuiscono anche partner locali e nazionali come AGESP e Concessionaria Paglini.

Dal 10 al 12 settembre, il festival proporrà incontri, presentazioni e dialoghi che uniscono il mondo dello sport e quello della letteratura, offrendo al pubblico momenti di cultura, memoria e passione.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale.