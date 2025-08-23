Strada per Bionaz: transito regolato anche domenica 24 agosto con senso unico alternato

Dopo le recenti chiusure e interventi di manutenzione sulla strada per Bionaz, le autorità comunicano che domani, dalle ore 7 alle ore 19, la viabilità resterà aperta, seppur regolata. Il traffico sarà gestito con senso unico alternato e varchi presidiati, mantenendo l’attuale modalità con un veicolo guida a condurre i convogli.

L’antefatto risale ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza della provinciale, che nelle scorse settimane hanno imposto limitazioni alla circolazione e talvolta interruzioni temporanee. La gestione odierna consente quindi un passaggio controllato, assicurando la continuità del traffico senza compromettere la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

Le autorità hanno annunciato che da lunedì verrà effettuata una nuova valutazione delle modalità di transito, con possibili aggiustamenti basati sull’avanzamento dei cantieri e sull’effettiva necessità di limitazioni orarie. Gli automobilisti sono invitati a rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni dei presidi per garantire la fluidità e la sicurezza del traffico.