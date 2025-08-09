Almanach de dimanche 10 aout saint Laurent diacre

La Chiesa celebra San Lorenzo Diacono e martire

Lorenzo da giovane assistette alle grandi feste per i mille anni di Roma, durante l’imperatore Filippo l’Arabo. Dopo, Filippo fu ucciso e salì al potere Decio, che perseguitò i cristiani. L’impero era in crisi, minacciato da popoli germanici e persiani. L’imperatore Valeriano combatté i persiani, ma fu sconfitto e fatto prigioniero; nel 257 ordinò una persecuzione contro i cristiani. Lorenzo era arcidiacono, cioè il primo tra i diaconi che aiutavano il papa Sisto II. Durante la persecuzione, i cristiani non potevano riunirsi e le catacombe furono chiuse. Nel 258 Valeriano ordinò la morte di vescovi e preti, compreso il papa Sisto II. Lorenzo, prima di essere catturato, distribuì ai poveri i beni della Chiesa e poi mostrò al prefetto i poveri come “tesori della Chiesa”. Venne condannato a morte: secondo la tradizione fu bruciato vivo, ma probabilmente fu decapitato come gli altri cristiani. Il suo corpo fu sepolto sulla via Tiburtina, dove poi Costantino fece costruire una basilica.

Il sole sorge alle ore 6,24 e tramonta alle ore 20,46

“La politica ha giustamente diritto di essere definita “la forma più alta della carità”… se consideriamo il servizio che la vita politica rende alla società e al bene comune.» (Papa Leone XIV)

Secondo Leone XIV (e richiamando Pio XI e Francesco), fare politica non è solo un compito pratico o tecnico, ma un atto di carità concreta al servizio della comunità. Ai politici spetta promuovere equità e proteggere i più vulnerabili, mettendo al centro la comunità anziché interessi personali vaticannews.va. La politica non è potere, ma responsabilità di restituire dignità, opportunità, giustizia a tutti, soprattutto ai più fragili.