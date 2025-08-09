Albano, il Papa pranzerà coi poveri. Il vescovo: la carità non va in vacanza

Antonella Palermo - VN

Per Papa Leone XIV quella del 17 agosto sarà una domenica dedicata ai più vulnerabili. Il Pontefice, annuncia la diocesi, tornerà ad Albano Laziale per celebrare Messa alle 9,30 nel Santuario di Santa Maria della Rotonda, con i poveri assistiti dalla Caritas diocesana e gli operatori. Alle 12 reciterà l’Angelus in piazza della Libertà, a Castel Gandolfo - dopo essere tornato nella residenza di Villa Barberini il pomeriggio del 13 agosto, per un altro periodo di riposo estivo - e poi, comunica la diocesi, condividerà il pranzo con gli utenti dell'organismo caritativo presso il Borgo Laudato si’, all’interno delle Ville Pontificie. Al pranzo, organizzato dalla diocesi in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale (che gestisce il Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo), parteciperanno, insieme al vescovo di Albano Vincenzo Viva, un centinaio di persone, tra ospiti delle case famiglia e delle case di accoglienza del territorio, ospiti del dormitorio diocesano, accompagnati dal direttore della Caritas Alessio Rossi e alcuni volontari.