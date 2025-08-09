 / FEDE E RELIGIONI

Albano, il Papa pranzerà coi poveri. Il vescovo: la carità non va in vacanza

Leone XIV, che tornerà a Castel Gandolfo nel pomeriggio del 13 agosto, celebrerà al mattino di domenica 17 la Messa nel Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano. Ospiterà poi a tavola, nel Borgo Laudato si’ delle Ville Pontificie, un gruppo di assistiti dalla Caritas locale, come annuncia la diocesi. Monsignor Viva parla di "una bella testimonianza di un Pastore che anche nel tempo del riposo si fa prossimo a chi ha bisogno"

Antonella Palermo - VN

Per Papa Leone XIV quella del 17 agosto sarà una domenica dedicata ai più vulnerabili. Il Pontefice, annuncia la diocesi, tornerà ad Albano Laziale per celebrare Messa alle 9,30 nel Santuario di Santa Maria della Rotonda, con i poveri assistiti dalla Caritas diocesana e gli operatori. Alle 12 reciterà l’Angelus in piazza della Libertà, a Castel Gandolfo - dopo essere tornato nella residenza di Villa Barberini il pomeriggio del 13 agosto, per un altro periodo di riposo estivo - e poi, comunica la diocesi, condividerà il pranzo con gli utenti dell'organismo caritativo presso il Borgo Laudato si’, all’interno delle Ville Pontificie. Al pranzo, organizzato dalla diocesi in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale (che gestisce il Borgo Laudato si’ di Castel Gandolfo), parteciperanno, insieme al vescovo di Albano Vincenzo Viva, un centinaio di persone, tra ospiti delle case famiglia e delle case di accoglienza del territorio, ospiti del dormitorio diocesano, accompagnati dal direttore della Caritas Alessio Rossi e alcuni volontari.

