Papa Leone XIV a Tor Vergata: “Una cascata di grazia per la Chiesa”. Appuntamento a Seul nel 2027

Di Veronica Giacometti - ACI Stampa

Alla fine della celebrazione della Santa Messa a Tor Vergata, Papa Leone XIV guida la recita dell’Angelus. Si conclude così questo Giubileo dei Giovani 2025. Sono stati giorni intensi e pieni, ora l’ultima preghiera è l’Angelus a Maria. E un nuovo appuntamento, quello di Seul, in Corea per la prossima GMG.

“Il Signore Gesù e presente in mezzo a noi. Un immenso grazie al Padre per il dono di questi giorni del vostro Giubileo. È stata una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero e voglio ringraziarvi ad uno ad uno con tutto il cuore. Affido al Signore Maria e Pascal, due giovani pellegrine che ci hanno lasciato in questi giorni. Ringrazio vescovi, sacerdoti, religiose, educatori che vi hanno accompagnato e anche grazie a chi ha pregato per questo evento e partecipato spiritualmente”, dice il Papa prima di guidare la preghiera mariana.”

Poi un ricordo in lingua inglese ai giovani di Gaza, ai giovani dell’Ucraina, a quelli della Terra Santa. C’è stato anche un saluto in spagnolo dove il Papa ha ricordato che Gesù è la nostra speranza.

“Il Pellegrinaggio di Speranza continua e ci porterà in Asia. I giovani di tutto il mondo si ritroveranno per la GMG a Seul in Corea. Dal 3 all’8 agosto 2027. Avrà per tema “Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo”. Appuntamento a Seul, continuiamo a sperare insieme, a sognare insieme!”, conclude il Pontefice.