Diocesi Aosta in lutto per morte di di don LUciano Perron

Durante la notte tra il 9 e il 10 luglio 2025, presso il Refuge Père Laurent di Aosta, è tornato alla Casa del Padre don Luciano Perron, già Parroco di Chambave, di Saint-Denis e di Emarèse.

Don Luciano era nato a Valtournenche il 2 ottobre 1925. Ordinato sacerdote da Mons. Maturino Blanchet omi il 25 giugno 1950, svolse dapprima il suo ministero come Vicario parrocchiale in Cattedrale. Il 14 dicembre 1953 fu nominato Parroco di Emarèse dove rimase fino al 1967, quando diventò Parroco Priore di Chambave. Nel 1995 venne nominato anche Parroco di Saint-Denis. Fu sempre un Parroco vicino alla gente, generoso e puntuale nel suo servizio. Per motivi legati all’età e alla salute, a fine ottobre 2021 diede le dimissioni dalla Parrocchia di Saint-Denis e l’anno successivo, a settembre, da quella di Chambave. Ha continuato a risiedere a Chambave, Parrocchia alla quale era molto legato, dove ha continuato a rendere servizio per quanto le sue condizioni glielo consentivano. Ha chiesto che venga a Chambave sia celebrato il suo funerale e che le sue spoglie mortali siano tumulate nel cimitero del Paese, in mezzo ai suoi parrocchiani defunti. Ha trascorso le ultime settimane presso il Refuge Père Laurent, assistito dal personale e accompagnato dai nipoti.

Sarà possibile rendere visita al defunto don Luciano Perron presso la camera mortuaria del Refuge Père Laurent accedendo da Viale Federico Chabod (orario: 8.00 - 19.00). Qui sarà recitato il Santo Rosario oggi 10 luglio 2025 alle ore 18.00.

Domani 11 luglio 2025 il Santo Rosario sarà recitato presso la Chiesa parrocchiale di Chambave alle ore 20.00.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata sabato 12 luglio 2025 alle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Chambave.