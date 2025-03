Il Papa al Gemelli, stabile con piccoli miglioramenti per motricità e respirazione

La condizione medica di Papa Francesco resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede offrendo aggiornamenti sulla situazione del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio.

I giorni per il Papa sono trascorsi tra la terapia farmacologica, le fisioterapie respiratoria e motoria attiva, la preghiera e un po’ di lavoro. Francesco non ha ricevuto visite. La notte non usa più la ventilazione meccanica con la mascherina ma l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e di giorno usa sempre di meno gli alti flussi.

Per il momento l’Angelus domenicale è previsto nelle modalità delle scorse domeniche. In caso di novità la Sala Stampa darà un aggiornamento oggi.

I medici non hanno ancora dato una indicazione sulle dimissioni dall’ospedale. Il prossimo bollettino medico è atteso non prima di lunedì.