Red Bull, Lawson delude in Australia. E i tifosi rimpiangono Tsunoda

(Adnkronos) - Qualifiche in chiaroscuro in casa Red Bull. In Australia Max Verstappen partirà dalla terza posizione domenica 16 marzo in occasione del primo Gran Premio della nuova stagione di Formula 1, mentre Liam Lawson, che da quest'anno sostiuisce Sergio Perez al fianco dell'olandese, non è riuscito a superare il Q1. Una prova deludente per il neozelandese, scelto al posto del messicano dopo un casting che ha riguardato anche Yuki Tsunoda.

Il pilota giapponese ha sorpreso tutti facendo segnare il quinto miglior tempo con la sua Racing Bulls, scuderia satellite proprio della Red Bull, e precedendo anche le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Tsunoda, alla sua quarta stagione in Formula 1, è riuscito a battere Lawson in qualifica per la settima gara consecutiva, un dato che ha scatenato i tifosi Red Bull, sempre più scettici circa la scelta del team manager Horner.

La scuderia austriaca ha mostrato diversi problemi già nelle prove libere a Melbourne, con Verstappen che si è lamentato dello scarso grip e di una macchina giudicata inadeguata per lottare per il Mondiale. Il campione del mondo in carica però è riuscito comunque a sfoggiare un'ottima prova in qualifica candidandosi per il podio, mentre il compagno di squadra, che partirà dalla 18esima posizione, dovrà sperare in una disperata rimonta per rispondere alle critiche e allontanare il fantasma di Tsunoda.