Essere imprenditrici in VdA. Ne vale la pena? L'8 marzo il talk ErbaVoglio "Terra, donne e passione"

È una delle regioni italiane con la percentuale più elevata di donne occupate in agricoltura. Con il 47,5% delle lavoratrici1 impiegate nel settore e 373 imprese agricole rosa, la Valle d’Aosta si conferma un territorio dove il contributo delle donne è determinante per lo sviluppo dell’ecosistema locale. Un territorio che, in generale, si distingue per l’elevata incidenza dei giovani agricoltori sul totale delle aziende agricole, pari al 28,8%2, superiore alla media nazionale. Il contributo delle donne, come dimostra la tendenza generale del settore, non è soltanto economico: oltre il 60% delle imprenditrici ha scelto di dedicare parte della propria produzione al biologico o al biodinamico, contribuendo così alla tutela della biodiversità e delle risorse naturali del territorio3. Ancora più importante è il ruolo svolto dalle donne per mantenere vivo il tessuto culturale e sociale: grazie al loro impegno, le imprenditrici agricole – perlopiù giovani e con un’alta professionalità, tanto che una su quattro (25%) è laureata - sono decisive nel mantenere vive le tradizioni locali, rappresentando un vero e proprio presidio per la sopravvivenza e la valorizzazione delle aree rurali.

Ma che cosa significa essere imprenditrice oggi? E quali sono le principali sfide che devono affrontare ogni giorno? Vale la pena investire nella filiera agricola ed enogastronomica in Valle d’Aosta? Se ne parlerà, in un dialogo aperto con il pubblico, sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, nell’evento “ESSERE IMPRENDITRICE NELLA FILIERA AGRICOLA ED ENOGASTRONOMICA IN VdA.

NE VALE LA PENA?” presso il bar à fromage ErbaVoglio, in Via Anselmo 38, Aosta. All’evento, moderato da Barbara Cordaro, della libreria Briviodue parteciperanno Alessandra Marcoz, azienda vitivinicola “TAEMA” (Aosta), Wanda Favre, biscottificio artigianale “C’era una volta” (Fontainemore) e Paola Bortoli, azienda agricola La Ferme du Grand Paradis (Cogne).

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per celebrare le nostre partner e il valore che, attraverso il loro lavoro appassionato e paziente, generano per il nostro territorio. E, soprattutto, per sostenere i loro progetti, che sono in linea con i valori di ErbaVoglio – ha dichiarato Stefano Lunardi, Founder e Amministratore Delegato di ErbaVoglio. Il nostro progetto, che mette al centro il formaggio, nasce proprio con questo obiettivo: creare tra i consumatori una cultura consapevole sul cibo, facendo comprendere l’importanza di produzioni rispettose dell’ambiente, degli animali e delle persone. Ǫuesto evento rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che porteranno nel nostro spazio-laboratorio le eccellenze della Valle d’Aosta, con particolare attenzione ai giovani impegnati in agricoltura, che rappresentano il futuro del nostro territorio”.

L’evento si terrà alle 18.30 presso il bar à fromage ErbaVoglio, in via Sant’Anselmo 38, Aosta. È a posti limitati e richiede registrazione al seguente link:

https://erbavoglioanselmo.plateform.app/esperienze/34c16215d11f10c95be7a914e525651e .

Il costo della partecipazione è di 20 euro e comprende una degustazione dei prodotti delle aziende agricole presenti accompagnati da un calice di vino.



Il progetto ErbaVoglio

Valorizzare le eccellenze casearie della Valle d’Aosta e le persone, le tradizioni e i luoghi che le hanno create. È l’obiettivo del progetto ErbaVoglio, nato da un’idea di Stefano Lunardi, tra i più riconosciuti selezionatori e affinatori nel panorama caseario nazionale. Un progetto che, nel tempo, è cresciuto con l’ingresso di nuovi soci appassionati ed è evoluto in una piattaforma di prodotti e servizi che ruota intorno al formaggio e alle migliori eccellenze enogastronomiche della Valle, e non solo. Il progetto nasce nel 2010 con l’apertura dello storico punto vendita “ErbaVoglio Antica Latteria” di Via Monsignore de Sales, nei pressi della cattedrale, a seguito di un importante progetto di restauro conservativo della storica cantina di affinamento che si trova al suo interno, ultima testimonianza di un passato agricolo della città e di un tessuto commerciale che aveva nelle botteghe del latte il suo centrale riferimento. Oggi, nell’Antica Latteria, ErbaVoglio affina i formaggi selezionati con passione dai piccoli produttori delle valli valdostane. Nel 2023, ErbaVoglio ha inaugurato il bar à fromage ErbaVoglio, in Via Anselmo 38, nei pressi dell’Antica Porta Pretoria: si tratta di uno spazio-laboratorio distribuito su tre piani, che ruota intorno al formaggio dando al cliente la possibilità di apprezzarlo in tutte le sue sfaccettature: acquisto al piano bottega, degustazione presso la cantina sotterranea, conoscenza e approfondimento al piano laboratorio. Quest’ultimo ospita fino a 50 persone ed è dotato di tutte le tecnologie necessarie – impianto audio e video con proiettore di ultima generazione – per gestire serate a tema, workshop ed eventi con l’obiettivo di creare una cultura del cibo attenta alla sostenibilità, ambientale e sociale.

La proposta ErbaVoglio si articola anche in un’ampia offerta di catering, eventi ed esperienze in esterna, anche con il coinvolgimento di partner locali - come guide e presidi turistici della Valle - per far conoscere alle persone le ricchezze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del territorio.

Sostenibilità, qualità e persone sono i valori al centro del progetto. Sostenibilità, perché l’obiettivo di ErbaVoglio è preservare la biodiversità e rendere la filiera del formaggio, e del cibo in generale, più sostenibile. Qualità, perché ErbaVoglio seleziona i migliori formaggi creando evoluzioni inedite grazie alle conoscenze delle tecniche di affinamento. Persone, perché ErbaVoglio sostiene i piccoli produttori locali che, attraverso il loro lavoro, esprimono un patrimonio di valore e valori.

