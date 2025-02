Kyrgios contro Sinner: "Ha aperto canale YouTube? Racconti cos'è successo con doping"

(Adnkronos) - Il solito Nick Kyrgios torna all'attacco di Jannik Sinner. Su X, il tennista australiano ha criticato per l'ennesima volta il numero uno al mondo, commentando in maniera sarcastica la notizia dell'apertura del canale YouTube dell'azzurro. "Può raccontarci il dietro le quinte di quello che è successo un anno fa? Chiedo per un amico" ha scritto Kyrgios in un commento su X, con chiaro riferimento al caso Clostebol affrontato dall'italiano.

Kyrgios ha in seguito rincarato la dose, rispondendo a un utente: "Ha aperto un canale YouTube. Si spera che abbia il dietro le quinte di quello che è successo un anno fa. Il team dei media sta lavorando a lungo, amico. Disgustoso". Solo qualche giorno fa, il tennista australiano era tornato sul caso in un video, in cui si era divertito ad associare una parola a vari tennisti. Novak Djokovic era stato definito 'Goat', ovvero 'Greatest of all time', il più grande di sempre, mentre Federer "bello, perché è stato il giocatore più bello da veder giocare".

E poi i riferimenti a Nadal ("Competitività") e a Serena Williams ("Campionessa"), prima di arrivare a Sinner. Per lui, era arrivato il 'simpatico' gioco di parole "Cluster bowl", locuzione che dovrebbe fare riferimento a una ipotetica competizione. La scelta di Kyrgios è servita però solo per una semplice assonanza con "Clostebol", la sostanza a cui Sinner è stato trovato positivo lo scorso anno e per cui affronterà, il prossimo aprile, la definitiva sentenza del Tas dopo il ricorso, presentato dalla Wada.