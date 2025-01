Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Monte Chetif

Si è concluso nella serata di ieri l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano (SAV) sul Monte Chetif di Courmayeur, per il recupero di un escursionista in difficoltà. L’uomo, un cinquantenne di nazionalità italiana, ha smarrito la via del rientro durante la sua escursione e, dopo aver perso l'orientamento, ha chiesto aiuto alla Centrale Unica del Soccorso (118 e SAV) intorno alle ore 19:00.

Il Monte Chetif è una montagna situata sopra il comune di Courmayeur, nelle Alpi Graie, e rappresenta una meta frequentata da escursionisti esperti, che apprezzano la sua panoramica posizione sulla Valle d'Aosta e sulla catena del Monte Bianco.

La richiesta di soccorso è stata prontamente presa in carico dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, che hanno inviato una squadra via terra composta da soccorritori del SAV e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Una volta raggiunto l'uomo, i soccorritori lo hanno dotato di calzature adeguate e ciaspole, strumenti necessari per affrontare le difficoltà del terreno innevato e per proseguire in sicurezza verso la valle.

L’escursionista, pur non avendo riportato ferite o necessità di assistenza sanitaria, è stato accompagnato fino a valle senza ulteriori complicazioni. L'intervento si è concluso con successo, senza alcun episodio critico.

Il Soccorso Alpino Valdostano invita sempre gli escursionisti a pianificare le proprie escursioni con attenzione, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e del proprio livello di preparazione, per evitare situazioni di rischio durante le attività in montagna.