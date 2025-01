Trump, oggi 20 gennaio la cerimonia: la programmazione in tv di Rai, Mediaset e Sky

(Adnkronos) -

Donald Trump oggi, lunedì 20 gennaio 2025, giura come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A partire dalle ore 18 italiane, va in scena la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’evento in diretta televisiva si potrà seguire nelle reti televisive italiane attraverso Mediaset, Rai, Retequattro e Sky. Ecco tutta la programmazione.

L’informazione Mediaset seguirà la cerimonia di insediamento di Donald Trump. L’evento si aprirà con il giuramento del vicepresidente Jd Vance, seguito da quello di Donald Trump come 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America.

Su Retequattro, il consueto appuntamento con il Tg4 'Diario del Giorno', in simulcast su Tgcom24, si allungherà con lo speciale 'Il ritorno di Trump' dalle 16.45 alle 18.55 con Sabrina Scampini. Anche su Canale 5, Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio Cinque aprirà una finestra sugli Usa.

In access prime-time, su Retequattro, Paolo Del Debbio con '4 di Sera' darà ampio spazio agli aggiornamenti in diretta dagli Stati Uniti e, in prima serata, Nicola Porro con 'Quarta Repubblica' seguirà le ultime fasi della cerimonia. Nel corso della serata ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle edizioni dei tg Mediaset.

Rai seguirà la cerimonia di Donald Trump a partire dalle 17:05 con il Tg1, condotto da Oliviero Bergamini. Salta così l’appuntamento con ‘La vita in diretta’ di Alberto Matano. La diretta sarà disponibile anche su Rai News 24 in cui non mancheranno collegamenti diretti con gli Stati Uniti.

Massimo Giletti con ‘Lo stato delle cose’, su Rai 3 a partire dalle 21:30 dedicherà la puntata alla cerimonia di insediamento di Donald Trump.

Dalle 17.30 su La7 lo speciale sull’evento a cura di Enrico Mentana. Dalle 20.35, Corrado Floris condurrà ‘Otto e mezzo’ con gli ospiti: Marco Travaglio, Lucio Caracciolo, Alessandra Galloni e Mariolina Sattanino. E dalle 21:15 'La torre di Babele - Il mondo nuovo di Donald Trump' con Corrado Augias.

Sky TG24 seguirà l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca come 47esimo presidente americano con lo speciale 'Inauguration Day'. L’approfondimento, condotto e curato da Liliana Faccioli Pintozzi, in diretta oggi dalle 17:00, sarà arricchito da collegamenti con gli inviati Federico Leoni e Cristiana Mancini da Washington e Jacopo Arbarello da Kiev, per documentare una nuova giornata storica per la politica americana e seguire le reazioni internazionali. Fra gli ospiti in studio, oltre al direttore del canale all news Giuseppe De Bellis, ci saranno Paolo Magri, Chair del Comitato Scientifico dell'Ispi, Marco Bardazzi, giornalista e scrittore, Valbona Zeneli dell'Atlantic Council e Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale a SciencesPo.