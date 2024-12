Sono tredici i missionari cattolici uccisi nel 2024 in odio alla fede nel mondo

Arriva ogni anno e ogni anno il dramma si ripete: ancora nel 2024 vengon uccisi nel mondo molti missionari e operatori pastorali. L’elenco annuale proposto da Fides, organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie dal 1927, si occupa del report che non riguarda solo i missionari e le missionarie ad gentes in senso stretto, ma considera le definizioni di “missionario” e “missionaria” in un orizzonte più ampio e punta a registrare tutti i cattolici coinvolti in qualche modo nelle opere pastorali e nelle

attività ecclesiali che morti in modo violento, anche se non espressamente “in odio alla fede”.

"Per questo- spiega il curatore del dossier Fabio Beretta- si preferisce non usare il termine “martiri”, se non nel suo significato etimologico di “testimoni”, per non entrare in merito al giudizio che la Chiesa potrà eventualmente dare su alcuni di loro attraverso i processi di canonizzazione".

Ecco allora alcuni dati generali: nel 2024, nel mondo sono stati uccisi 13 “missionari” cattolici, di cui 8 sacerdoti e 5 laici. "Anche quest’anno in Africa e in America si registra il numero più alto di operatori pastorali uccisi: cinque in entrambi i continenti. Negli ultimi anni sono l’Africa e l’America ad alternarsi al primo posto di questa tragica classifica. Nel 2024 due sacerdoti sono morti a seguito di assalti violenti in due Paesi europei.

Dal 2000 al 2024 il totale dei missionari e operatori pastorali uccisi è di 608. Come evidenziano le informazioni, certe e verificate, sulle loro biografie e sulle circostanze della morte, i missionari e gli operatori pastorali uccisi non erano sotto i riflettori per opere o impegni eclatanti, ma operavano dando testimonianza della loro fede nella ordinarietà della vita quotidiana, non solo in contesti segnati dalla violenza e dai conflitti".