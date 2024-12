PAPA: la fraternità, il "dono stupendo" del Natale

<figure> <picture> <source data-original-set="/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2024/12/25/2024-12-25-natale-del-signore--benedizione--urbi-et-orbi-/1735126714327.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.jpeg 2x, /content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2024/12/25/2024-12-25-natale-del-signore--benedizione--urbi-et-orbi-/1735126714327.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg 1x" media="(min-width: 1024px)"></source> <source data-original-set="/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2024/12/25/2024-12-25-natale-del-signore--benedizione--urbi-et-orbi-/1735126714327.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563.jpeg 2x, /content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2024/12/25/2024-12-25-natale-del-signore--benedizione--urbi-et-orbi-/1735126714327.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.500.281.jpeg 1x" media="(min-width: 768px)"></source> <source data-original-set="/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2024/12/25/2024-12-25-natale-del-signore--benedizione--urbi-et-orbi-/1735126714327.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.500.281.jpeg"></source> </picture> </figure>

Il Papa impartisce la benedizione Urbi et Orb

Portare la speranza "dove è stata perduta"

Nel solco di questo primo regalo natalizio, Francesco ne appunta un secondo, "che anche noi possiamo amarci gli uni gli altri come fratelli". Un invito alla fratellanza accompagnato da un'accorata osservazione - "Quanto bisogno ne abbiamo oggi!" - che si riflette nell'altrettanto intenso appello dell'Urbi et Orbi perché si arrivi a "far tacere le armi e a superare le divisioni". Fare quel "passo" in più, entrando per quella Porta Santa "aperta", anzi "spalancata", alla quale "non è necessario bussare", che proprio in concomitanza con il Natale il Papa per primo ha varcato, dando inizio al Giubileo. Un dono, come affermato da Francesco nell'omelia della Messa natalizia, che è anche un impegno: "portare la speranza" a quelle popolazioni, a quei fratelli e sorelle, "dove è stata perduta".

