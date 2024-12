Piano Legalità&Intergenerazionalità – Riunione Tavolo tecnico permanente

L’invito a partecipare è stato esteso, oltre a Enti e Associazioni che da anni sono promotori di iniziative progettuali volte a costruire sinergie organizzative orientate a diffondere in modo capillare la cultura della legalità, anche alla rappresentanza del Gruppo Coordinamento Genitori regionale e alla Consulta regionale degli studenti, appena ricostituiti.

Alla presenza dell’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, della Sovraintendente Marina Fey e del Coordinatore tecnico del Piano Laura Ottolenghi, sono state condivise le azioni che, con ottimi riscontri, sono state portate all’attenzione della comunità nel periodo ottobre-dicembre 2024 e che hanno visto il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, dei soggetti territoriali e delle associazioni.

In particolare, il Percorso Forum giovani e adulti a confronto, che proseguirà nel 2025 e che dal mese di gennaio vedrà l’attivazione della Fase messa in campo attraverso la realizzazione di partite di calcio tra giovani e detenuti presso la casa circondariale di Brissogne, oltre a laboratori di teatro, di fitness e di musica che andranno ad arricchire l’offerta proposta agli ospiti della Casa.

Ancora, il Percorso Smartphone, Smartphone 2000 e il Percorso Smartphone e Tech-Devices, le cui progettualità si sono decisamente ampliate per supportare gli utenti dalla fascia 0-6 anni alle scuole secondarie di secondo grado, attraverso il coinvolgimento non solo dei docenti e degli studenti ma anche di tutti i componenti il nucleo familiare che condividono la quotidianità con il giovane.

Grande partecipazione nel periodo autunnale si è registrata per i Forum Comunità in tema di truffe, con la presentazione del video spot della Cooperativa anziani del Comune di Aosta, e per i Forum Camp, attività di confronto con i giovani maturandi e i loro familiari, che saranno nuovamente oggetto di attenzione nei primi mesi del nuovo anno anche attraverso la condivisione della progettazione Le sette tazze di tè a cura dell’Associazione il Mandorlo Fiorito.

Il tema Educarsi e educare alla responsabilità con responsabilità e di Educarsi e educare all’affettività, sviluppato in stretta sinergia con la Struttura Attività culturali, ha ottenuto grandi apprezzamenti dal mondo della scuola per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche della Saison Culturelle - Dossier Didactique 2024-2025, che hanno comportato mirati momenti di rielaborazione in classe, a cura degli esperti del Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità e dei soggetti firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare.

Attraverso le azioni condivise oggi – sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - vogliamo partecipare alla vita dei territori ed essere presenti sul campo attraverso l’azione quotidiana di un lavoro di squadra.

Vogliamo, attraverso una continua azione sinergica, proporre opportunità concrete di scambio e confronto e costruire linguaggi e canali comunicativi condivisi, formulando significative ed efficaci proposte di intervento, rivolte a tutta la comunità valdostana.