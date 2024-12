“Giubileo del mondo della comunicazione”: dal 24 al 26 gennaio a Roma

Un evento giubilare dedicato al mondo della comunicazione e agli operatori che operano nel settore. Il Giubileo della Comunicazione è un’iniziativa inserita nel calendario di manifestazioni organizzate in occasione del Giubileo 2025, in programma dal 24 al 26 gennaio, a Roma e in Vaticano.

Dedicata a giornalisti, operatori dei media, dirigenti e direttori di testata, videomaker, grafici, copywriter, addetti alle pubbliche relazioni, social media manager, tecnici audio e video, tipografi, informatici, la tre giorni di incontri rappresenta il primo evento del calendario giubilare.

Il Giubileo della comunicazione si aprirà nel giorno della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il 24 gennaio, quando sarà anche diffuso il messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2025.

Sabato 25 pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, poi l’incontro culturale ‘In dialogo con Maria Ressa e Colum McCann’ moderato da Mario Calabresi, l’udienza con il Papa (alle 12.30 in aula Paolo VI) e una serie di incontri pomeridiani, fra cui il seminario dal titolo ‘Il Giornalismo a servizio della democrazia’, a cura di Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) con Ordine dei giornalisti, Fnsi, Stampa Estera, Copercom, Fisc, WeCa, Constructive Network.

Domenica 26 gennaio, alle 10, Santa Messa in Vaticano presieduta da Papa Francesco.

Il programma completo della tre giorni di eventi è disponibile sul sito web ufficiale del Giubileo 2025 (qui il link diretto).

Per partecipare a questo e a tutti gli eventi giubilari è fondamentale scaricare l’app ufficiale ‘Iubilaeum 2025’ (da App Store per iOS e da Play Store per Android) e registrarsi al ‘Giubileo del mondo della comunicazione’.

Tramite l’applicazione, disponibile in sei lingue, si può inoltre accedere a tutte le ultime notizie sul Giubileo e soprattutto iscriversi come pellegrino all’anno santo e ottenere gratuitamente sull’app la ‘Carta del Pellegrino’.