Riunione annuale del Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/27

Il Comitato, cui sono attribuiti i compiti di sorveglianza sull’attuazione del Programma FSE+ 2021/27 e del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” è presieduto dall’Assessore Luciano Caveri.

È prevista la partecipazione dei rappresentanti della Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ragioneria generale dello Stato in seno al Ministero dell’economia e delle finanze, del partenariato istituzionale e dell’Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda il Programma regionale FSE+ 2021/27, la riunione sarà l’occasione per presentare gli interventi avviati e quelli previsti. Per il Programma FSE 2014/20, invece, sarà fornita una panoramica in vista degli adempimenti regolamentari di chiusura.