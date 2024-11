Per uno stile di vita attivo e dinamico

Riposo, benessere e performace. Sono le tre parole chiave che definiscono la nuova linea Xtra di Ennerev, i cui prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze degli sportivi e di coloro che adottano uno stile di vita attivo e dinamico.

Testimonial d’eccellenza di questo progetto è Riccardo Pittis, ex giocatore di basket di fama internazionale, oggi speaker motivazionale e mental coach.

Pittis da sempre sostiene che per raggiungere il successo è essenziale fare una scelta accurata del materasso per favorire un riposo ottimale sia dal punto di vista fisico che mentale.

Per questo Ennerev propone due diverse versioni prodotto - Xtra-Tech il materasso a 1000 molle indipendenti e Xtra-Pure il materasso in schiuma evoluta e memory foam – realizzate con materiali naturali e tecnici e pensate per ottimizzare il recupero e massimizzare le prestazioni.

Proposta in due diverse colorazioni, Solid White e Blue Navy, la linea Xtra offre un coordinato all’avanguardia composto non solo dal materasso, ma anche da topper e guanciali progettati per offrire un comfort eccellente.

La linea Xtra è certificata 100% Made in Italy, come tutti i prodotti Ennerev, garantendo qualità e innovazione.