Stella Alpina punta sulla preparazione civica e politica

Con l'obiettivo di promuovere una nuova consapevolezza civica e un forte senso di appartenenza alla comunità, il movimento organizza un Corso di formazione per futuri amministratori pubblici, completamente gratuito, rivolto agli iscritti, simpatizzanti e a tutte le persone interessate a comprendere meglio i meccanismi della politica e dell’amministrazione locale.

Il corso, che si terrà tra novembre 2024 e febbraio 2025 con cadenza quindicinale, intende fornire agli partecipanti gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza e competenza l’esperienza politico-amministrativa. I temi trattati saranno di fondamentale importanza per chi desidera intraprendere una carriera politica e amministrativa, approfondendo le funzioni, le competenze e i compiti di indirizzo politico e di gestione degli amministratori regionali e comunali. Uno degli aspetti centrali del corso sarà la comprensione del funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale, nonché del Consiglio e della Giunta comunale, con un focus particolare sul bilancio pubblico e sulla finanza locale.

Il corso si articola in tre moduli principali:

La figura dell’amministratore nella Pubblica Amministrazione : un’analisi del ruolo identitario e della responsabilità dell'amministratore pubblico all’interno della comunità.

: un’analisi del ruolo identitario e della responsabilità dell'amministratore pubblico all’interno della comunità. Il bilancio: dalla previsione al rendiconto : un approfondimento sui principi di finanza e contabilità pubblica, con particolare attenzione alla gestione del bilancio e ai suoi meccanismi.

: un approfondimento sui principi di finanza e contabilità pubblica, con particolare attenzione alla gestione del bilancio e ai suoi meccanismi. Dall’etica al diritto: essere amministratore del Bene Comune: un modulo che esplorerà il rapporto tra etica, diritto e la responsabilità di amministrare nel rispetto dell’interesse collettivo.

Ogni modulo prevede una parte teorica curata da esperti del settore, ma anche un'importante componente pratica. Gli amministratori regionali e comunali saranno coinvolti per condividere la loro esperienza sul campo, illustrando come i principi appresi nei moduli formativi si riflettano nella realtà dell’amministrazione quotidiana. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare su project work, favorendo il confronto e la condivisione di idee tra i diversi gruppi.

Il corso, della durata totale di 18 ore, si propone come un’occasione di crescita professionale per chiunque desideri acquisire una solida preparazione per operare nel mondo della politica e della gestione pubblica. La partecipazione è gratuita, ma per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione, disponibile sul sito ufficiale del Movimento Stella Alpina (www.stella-alpina.org) e inviarla via e-mail all'indirizzo movimento@stella-alpina.org. È possibile iscriversi anche a uno o più singoli moduli.

Un’iniziativa che si propone di formare la classe dirigente di domani, con un focus sulla preparazione, sull’etica e sul rispetto del bene comune, in un periodo in cui la politica locale ha bisogno di rinnovamento e competenza.

SCARICA IL PDF DEL CORSO DI FORMAZIONE