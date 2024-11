Lasciami Volare: Dialoghi aperti su dipendenze e futuro

Il Direttivo dell’Associazione Donatori Sangue e Organi “Silvy Parlato“ presieduto da Carla Buzzelli informa che, giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20:30 presso la Sala “Maria Ida Viglino” sita nel Palazzo Regionale di Aosta in Piazza Deffeyes, si terrà un incontro pubblico ad ingresso gratuito denominato “ Lasciami Volare”. Ospite della serata sarà Gianpietro Ghidini, presidente della Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS. Racconterà dell’esperienza di un padre, Gianpietro, e di suo figlio Emanuele, vittima quest’ultimo di un “francobollo” (contenente sostanze psicoattive) offertogli da un amico (?), divenuto la causa del suo annegamento. Gianpietro decide di provare a trasformare il dolore in impegno civico forte, affinché quanto accaduto a suo figlio non debba capitare ad altri. Da qui la scelta di dedicare parte del suo tempo alla sensibilizzazione dei ragazzi, dei giovani adulti, dei genitori e delle persone tutte sui rischi legati all’uso di sostanze, sulla dipendenza tecnologica, sulla scarsa o assente comunicazione.

L’evento gode del patrocinio della Regione autonoma Valle d’Aosta, del CSV e dell’Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta. “L’iniziativa” continua Carla Buzzelli “aperta al pubblico, è rivolta a tutti coloro che a vario titolo, assumendo un ruolo sociale, si vedono investiti di un compito educativo che è per definizione riconoscimento dell’altro, buon esempio ed interazione continua. Ghidini regala un “pezzo” della sua vita e lo mette al servizio del prossimo, cercando così di stimolare riflessioni che possano trasformarsi in comportamenti concreti, atti al mantenimento di sani stili di vita, dove “sano” comprende uno stato di benessere bio-psico-sociale. “Motivare alla vita attraverso il Dono” significa per noi Associazione di Donatori di Sangue, donare qualcosa di sé di cui gli altri hanno estremo bisogno. Sentirsi utili verso chi è meno fortunato perché ha un importante problema di salute, aiuta a rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità all’interno della quale le azioni di ognuno sono indirizzate al bene comune. “Esserci” affinché la collettività possa Vivere.

E’ su questo principio che la comunità valdostana di Donatori di Sangue veicola al suo interno l’importante valore del Dono del sangue e del plasma quale unico gesto capace di offrire speranza di vita a tanti pazienti oncologici, talassemici, nefropatici, trapiantati.

“Come in tutte le iniziative della Fidas valdostana, continua Carla Buzzelli, “ non ci stancheremo mai di invitare tutte le valdostane e i valdostani che ancora non lo fossero, a diventare periodici e volontari donatori di sangue. Con questo evento, rinnoviamo forte la nostra mission al servizio della comunità valdostana, a favore del consolidamento dell’autosufficienza regionale di unità di sangue ed emocomponenti. A tal proposito ricordiamo che i requisiti utili per donare sangue sono: aver compiuto 18 anni, (i maschi possono donare fino a 65 anni, le donne fino a 60) peso pari o superiore a 50 kg., pressione arteriosa nella norma, nessun comportamento a rischio e buono stato di salute. In Valle d’Aosta si dona presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Regionale “Umberto Parini” sito in Viale Ginevra o nella struttura distaccata di Donnas”.