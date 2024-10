Almanach de mardi 29 octobre saint Narcisse

La Chiesa celebra San Terenzio di Metz Vescovo

La sua posizione è stata assegnata dal più antico catalogo dei vescovi della città, compilato intorno al 776 e giunto ai nostri giorni nel cosiddetto “Sacramentario” di Drogone, vescovo di Metz tra gli anni 823 e 855.

San Terenzio visse verso la fine del V Secolo.

Di lui è rimasta una “Vita”, scritta almeno cinque o sei secoli più tardi. In quel testo, poco attendibile, si dice che era nato in Aquitania. Inoltre si afferma, che per farlo vescovo di Metz, lo si era andato a cercare in un luogo solitario, nei dintorni di Treviri, dove si era ritirato a vivere. Sempre in quella biografia si narra, con racconti molto generici, che San Terenzio compì vari miracoli.

Fu sepolto a Metz, il 29 ottobre di un anno imprecisato. Il sole sorge alle ore 7,04 e tramonta alle ore 17,24

"Fare politica è importante. Si può diventare santo facendo politica”. (Papa Francesco)

Il Papa incoraggia a considerare la politica come un’opportunità per il bene e la giustizia, nonostante le sfide e le difficoltà che comporta.