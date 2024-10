ÉVANGILE DE DIMANCHE: DE LA SOIF DU POUVOIR À L'AMOUR INCONDITIONNÉ POUR LE CHRIST

L'Évangile de ce dimanche est riche d'enseignements et d'implications sur notre manière de vivre notre vocation chrétienne dans le monde en mutation. Jésus invite ses disciples à prendre des distances aux pseudo calculs qui risquent de les corrompre. La méditation se penchera sur le problème de l'ambition au pouvoir dans la suite du Christ, le sens du calice, le virus de la jalousie à l'intérieur de la communauté et son remède par l'humilité.

1. L'ENTHOUSIASME DES FILS DE ZÉBÉDÉE.

Pourquoi les fils de Zébédée, demandent-ils la promotion de siéger l'un à droite, l'autre à gauche dans la gloire de Jésus? Ne soyons pas des juges intolérants envers ces frères. Cet instinct est présent en chacun de nous.

Jacques et Jean dans l'Évangile de Mathieu sont présentés par leur mère (Mt20, 21-23), car, selon l'interprétation de saint Augustin, ils avaient honte d'apparaître devant le Maître, comme ambitieux (Augustin, Discours 340/a sur le sacerdoce).

Ce qui est étonnant, Jésus n'humilie pas ces jeunes qui expriment tout haut ce que les autres désirent sans le courage de l'exprimer. Ils sont animés d'un enthousiasme de rester pour toujours avec Jésus dans son royaume. L'enthousiasme dans son étymologie grecque "enthousiasmos" (en-theos-ousia) n'est pas en soi chose mauvaise, car c'est l'être (ousia) qui sent attiré par la divinité (theos). Simplement Jésus corrige d'une manière délicate l'enthousiasme de ces jeunes, afin de les libérer de l'erreur de compréhension de sa messianité. Il leur demande: "Pouvez-vous boire le calice que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé"?

Certainement qu'ils pensent au calice en or plein du vin succulent dans le nouveau Palais somptueux de Jésus, après la prise de Jérusalem. Ils ne pensent pas au Trône de la grâce pour obtenir la miséricorde qui leur ouvrira au temps voulu la grâce de son secours(2ème lecture). Ils pensaient tout simplement qu'ils allaient devenir, l'un, premier ministre, l'autre le président du parlement, selon le partage du pouvoir de ce monde. Jusque-là, l'ambition aux hautes responsabilités n'est pas un péché. Est péché la malice avec laquelle on y accède. Saint Paul dit:"Celui qui aspire à la charge d'épiscope désire une noble fonction" (1Tm3,1-2).

Jésus les met sur un plan supérieur de compréhension du pouvoir qu'ils désirent de tout coeur. Le fils de l'homme est venu servir et donner en rançon pour la multitude. Le critère pour être le vrai disciple du Christ est l'amour inconditionné pour lui qui imite l'amour de Dieu qui s'abaisse, qui sert, qui meurt pour chacun de nous. Boire sur le calice de Jésus c'est participer à son baptême qui est sa mort et sa glorieuse résurrection.



2. LE CALICE ET LE BAPTÊME.

Qu'est-ce que Jésus veut signifier par le calice et le baptême? Il y a quatre formes de calices: le calice du délice qui réjouit le coeur, le calice de l'orgueil, le calice d'action de grâce et le calice amère de la croix qui nous a valu le salut. Les deux frères désirent goûter sur le premier calice de la joie. Mais les dix autres, à cause de leur jalousie, sont tentés par le calice de grandeur. À travers ce dialogue, Jésus leur montre d'une manière voilée, la nouveauté de la Nouvelle Alliance. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu des armées, tandis que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu désarmé, un Dieu faible, qui nous sauve en mourant sur la croix. Qui veut siéger dans sa gloire doit participer à la passion du Seigneur.



3. LA JALOUSIE ET LA MALADIE DE GRANDEUR.

Les autres disciples commencèrent à récriminer contre les deux frères pour une simple raison de jalousie. Saint Thomas définit la jalousie comme tristesse envers le bien de l'autre (invidia est tristitia de alienis bonis). Son contraire est la gratitude. Ainsi, Georges Bernanos (1888-1948), le romancier français, écrit: "Le secret du bonheur est trouver la joie dans la joie de l'autre". Saint Paul, exhortant les chrétiens à renoncer au péché de jalousie écrit: "Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain, en vue du bien, dans un but constructif"(Rm15,2). Johann Wolfgang von Goethe dans son roman "Les affinités électives"(1809), écrivait que la jalousie est la souffrance de la supériorité de l'autre et conclut: "Il n'y a pas d'autre moyen du salut que l'amour".

Jésus est sévère envers les autres disciples qui sont indignés contre les deux frères. Le vrai disciple du Christ n'est pas en dehors des embûches, des contingences du monde. Il est dans le monde sans être du monde (Jn17,15-16). Jésus invite tout disciple à l'humilité, au service et au sacrifice pour les frères, car "ce monde passe avec ses convoitises, mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement"(1Jn2,17).



4. PRIÈRE DE LIBÉRATION.

Seigneur Jésus, les tentations de tes disciples qui physiquement t'ont cotoyé, t'ont touché et t'ont vu sont les nôtres dans ton Église aujourd'hui. La soif du pouvoir fait tant de contamination jusqu'à oublier ce que nous t'avons promis.

De l'ambition du pouvoir pour se servir, libère-nous Seigneur.

Du compromis avec le pouvoir corrompu, libère-nous Seigneur.

De l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu et du prochain, délivre-nous Seigneur.

Du péché d'envie, de jalousie, d'orgueil et de tristesse contre le bonheur de l'autre, prend pitié de nous Seigneur.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi!

Sainte Marie Mère de Dieu et de l'humanité, prie pour nous. Amen!

