Ritorno della Santa Messa in lingua francese a Saint Martin de Corleans: un legame di fede e tradizione

Il 6 ottobre segna la ripresa della celebrazione della Santa Messa in lingua francese presso la chiesa di Saint Martin de Corleans ad Aosta, officiata dall'Abbé Ferdinand Nindorera. Dopo la consueta sospensione estiva, i parrocchiani potranno nuovamente ritrovarsi ogni domenica e nelle feste prescritte per vivere insieme un momento di elevazione spirituale e di condivisione culturale.

Il nutrito gruppo di fedeli che partecipa a queste celebrazioni testimonia come, nel corso dei secoli, il clero abbia giocato un ruolo cruciale nella salvaguardia e diffusione della lingua francese in Valle d'Aosta. Si aprono ora le adesioni per rinforzare la cantoria, un elemento fondamentale per l’arricchimento delle tradizionali celebrazioni liturgiche.

Numerosi sacerdoti, poeti e scrittori che si sono distinti per la loro opera in patois e in francese, come l’abate Jean-Baptiste Cerlogne e Jean-Joconde Stévenin—quest’ultimo considerato il “don Sturzo” valdostano—hanno resistito con fermezza all’italianizzazione fascista, lottando per il particolarismo valdostano. Le memorabili campagne di questi sacerdoti a favore delle scuole di montagna, dove si insegnava il francese, sono un chiaro esempio di come la fede e la liturgia in lingua francese siano state sempre strettamente interconnesse. Oggi, solo a Saint Martin de Corleans si mantiene viva una tradizione che è parte integrante della storia della nostra Petite Patrie.

In un’epoca in cui la lingua francese è spesso trascurata nelle massime istituzioni valdostane, relegata a mero strumento per l’indennità di bilinguismo, la comunità cattolica valdostana si erge come stella polare per la conservazione e la promozione della lingua.

La parrocchia di Saint Martin de Corleans, menzionata per la prima volta in una bolla di Papa Alessandro III del 20 aprile 1176, è un vero e proprio enclave patoisante nel cuore di Aosta. Ogni domenica e nelle feste di precetto, alle 9:30, l’Abbé Ferdinand Nindorera, originario di Gitega (Burundi), celebra la Santa Messa in lingua francese, animata da canti in francese e latino, sotto la direzione del coro di Iris Boniface Stevenin, con l’accompagnamento musicale dell’organo suonato dal prof. Paolo Torrente, docente dell'Istituto musicale.

Partecipare alla Santa Messa in lingua francese non solo adempie al precetto festivo, ma offre anche l’opportunità di rinfrescare il francese appreso in gioventù. Proprio come il latino si “imparava” in chiesa, così a Saint Martin de Corleans è possibile apprendere la lingua francese, preparandosi al contempo per la vita eterna.

Assistere alla Santa Messa in lingua francese è come trovarsi all’interno di una grande famiglia allargata, che unisce la tradizione linguistica valdostana alla fede. Dunque, a partire dal 6 ottobre, tutte le domeniche e nelle altre feste di precetto, la Messa in lingua francese avrà luogo alle 9:30, fino alla sospensione della prossima estate.

Retour de la Messe en langue française à Saint Martin de Corleans : un Lien entre foi et tradition

Le 6 octobre marque la reprise de la célébration de la Messe en langue française à l’église de Saint Martin de Corleans à Aoste, célébrée par l’Abbé Ferdinand Nindorera. Après la traditionnelle suspension estivale, les paroissiens pourront à nouveau se rassembler chaque dimanche et lors des fêtes prescrites pour vivre ensemble un moment d’élévation spirituelle et de partage culturel.

Le groupe nombreux de fidèles participant à ces célébrations témoigne du rôle crucial joué par le clergé à travers les siècles dans la sauvegarde et la diffusion de la langue française en Vallée d’Aoste. Les adhésions sont désormais ouvertes pour renforcer la chorale, un élément fondamental pour enrichir les célébrations liturgiques traditionnelles.

De nombreux prêtres, poètes et écrivains se sont illustrés par leur œuvre en patois et en français, comme l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne et Jean-Joconde Stévenin—ce dernier étant considéré comme le “don Sturzo” valdôtain—ont résisté avec fermeté à l’italianisation fasciste, luttant pour le particularisme valdôtain. Les campagnes mémorables de ces prêtres en faveur des écoles de montagne, où l’on enseignait le français, illustrent bien le lien indissoluble entre foi et liturgie en langue française. Aujourd’hui, seule Saint Martin de Corleans préserve vivante une tradition qui fait partie intégrante de l’histoire de notre Petite Patrie.

À une époque où la langue française est souvent négligée dans les plus hautes institutions valdôtaines, reléguée à un simple outil pour l’indemnité de bilinguisme, la communauté catholique valdôtaine se dresse comme étoile polaire pour la conservation et la promotion de la langue.

La paroisse de Saint Martin de Corleans, mentionnée pour la première fois dans une bulle du pape Alexandre III le 20 avril 1176, est une véritable enclave patoisante au cœur d’Aoste. Chaque dimanche et lors des fêtes de précepte, à 9h30, l’Abbé Ferdinand Nindorera, originaire de Gitega (Burundi), célèbre la Messe en langue française, animée par des chants en français et en latin, sous la direction de la chorale d’Iris Boniface Stevenin, avec l’accompagnement musical de l’orgue joué par le prof. Paolo Torrente, enseignant à l’Institut musical.

Participer à la Messe en langue française permet non seulement d’accomplir le précepte festif, mais offre également l’occasion de rafraîchir le français appris dans sa jeunesse. Tout comme le latin se “décrivait” à l’église, à Saint Martin de Corleans il est possible d’apprendre la langue française tout en se préparant pour la vie éternelle.

Assister à la Messe en langue française, c'est comme faire partie d’une grande famille élargie, unissant la tradition linguistique valdôtaine à la foi. Ainsi, à partir du 6 octobre, chaque dimanche et lors des autres fêtes de précepte, la Messe en langue française aura lieu à 9h30, jusqu’à la suspension de l’été prochain.