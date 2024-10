Settimana europea delle Regioni e delle Città 2024, l’Assessore Caveri a Bruxelles a rappresentare la VDA

L’Assessorato agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna informa che dal 7 al 10 ottobre 2024 si terrà a Bruxelles la ventiduesima edizione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città (EWRC). Anche quest’anno sarà offerta un’ampia gamma di opportunità di partecipazione con 195 sessioni tra cui workshop politici, laboratori interattivi e formati innovativi. Gli eventi si articoleranno attorno a quattro temi principali: Competitività e convergenza: due facce della stessa medaglia; Il rafforzamento della democrazia europea; La crescita intelligente e sostenibile per le regioni; La valorizzazione dei talenti.

Il programma completo è consultabile al seguente link: https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2024/sessions. Tutti gli eventi sono gratuiti e per molti di essi sarà altresì possibile la partecipazione da remoto.

In particolare, per questa edizione 2024 la Regione autonoma Valle d'Aosta, per il tramite del suo Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, è coordinatrice del laboratorio politico dal titolo “BRAIN GAIN – rendere le Regioni più resilienti!”, co-organizzato con la Regione Europea Tirolo-Alto Adige-Trentino (AT/IT), Regione della Norvegia Occidentale (NO), il Voivodato della Varmia-Masuria (PL) e la Regione Puglia (IT).

L’evento, in programma mercoledì 9 ottobre prossimo dalle ore 11.30 alle ore 13.00 presso il Jacques Delors Building, sede del Comitato europeo delle Regioni, sarà moderato dall’Assessore Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri. Obiettivo del workshop esplorare le sfide legate alla fuga di cervelli, allo spopolamento regionale, ai NEET (giovani che non studiano né lavorano) e all'attrazione di talenti internazionali, mirando ad a illustrare strategie locali, soluzioni concrete e innovative, nonché buone pratiche. La discussione mostrerà come lo sviluppo di competenze transfrontaliere possa contribuire alla crescita delle imprese locali e migliorare la forza lavoro locale, rendendo le regioni più resilienti, sostenibili e inclusive di fronte alle sfide comuni future.

“L’allontanamento dei giovani talenti e il progressivo spopolamento delle nostre comunità - afferma l’Assessore Caveri - rappresentano una grande sfida cui siamo chiamati a rispondere. Dobbiamo investire nelle opportunità locali, creando condizioni favorevoli per il ritorno dei giovani e per l'attrazione di nuove competenze, valorizzando il nostro territorio e rendendo la Valle d’Aosta un polo d’innovazione e sviluppo sostenibile."

Maggiori informazioni in merito all’evento e il link per seguire sono disponibili al seguente indirizzo web: https://regions-and-cities.europa.eu/programme/2024/sessions/32363