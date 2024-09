Confronto sul futuro dell’agricoltura e vetrina internazionale per le eccellenze agroalimentari valdostane all’Expo di Ortigia

“Vorrei ribadire e portare nuovamente alla vostra attenzione quelle che sono le peculiarità e le esigenze specifiche della regione Valle d’Aosta.” – così ha esordito l’Assessore regionale all’Agricoltura e Risorse naturali, Marco Carrel, nel suo discorso martedì 24 settembre 2024, durante la mattinata di “Confronto sul futuro dell’Agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee”, voluto dal Ministro Lollobrigida, nel quadro dell’Expo dell’agricoltura e della pesca – Divinazione Expo 24’ organizzato nell’ambito del G7 Italia. “Assieme ai colleghi delle zone alpine abbiamo confermato l’urgenza di un sostegno a livello di scelte nella gestione del lupo – ha continuato Carrel. “Il tema del lupo tocca da vicino i territori di montagna e in particolar modo le piccole aziende valdostane. È quindi doveroso impegnarsi nella difesa di queste realtà, poiché i nostri agricoltori e allevatori sono i custodi del territorio. Vorrei inoltre sottolineare quanto sia fondamentale per la prossima programmazione tornare ad avere un rapporto diretto tra Regione e Commissione europea per porre l’attenzione sulle nostre specificità e sulle difficoltà che i nostri agricoltori e allevatori incontrano quotidianamente” afferma Carrel riassumendo i temi affrontati durante l’incontro di riflessione politica tenutosi martedì 24 settembre a Ortigia, Siracusa.

Un confronto, quello di Ortigia, che ha messo al centro del dibattito proprio il ruolo dell’agricoltore e le produzioni di qualità di tutte le regioni d’Italia.

Per ciò che attiene il settore vitivinicolo, l’Assessore ha avuto modo di ribadire quanto già detto in altre occasioni, ponendo l’accento sull’importanza di questo settore per la regione, sottolineando che “nonostante un calo quantitativo, la qualità della produzione 2024 si prospetta eccellente”. Proprio a sostegno del settore vitivinicolo, nella riunione CPA del pomeriggio, Carrel ha approvato la richiesta al Ministero di confermare anche per il 2024 i fondi nazionali a sostegno dei vignerons che hanno subito perdite a causa della peronospora.

Nel quadro dell’Expo ’24 a Ortigia, da sabato 21 a domenica 29 settembre, le eccellenze agroalimentari valdostane, rappresentate dalle 4 DOP e abbinate ad un vino valdostano, sono e saranno le protagoniste di numerose degustazioni volte a promuovere la qualità e le bontà dei prodotti della nostra regione.

La Valle d’Aosta, infatti, insieme ad altre sette regioni del Norditalia ha condiviso gli spazi di 'Tasting northern Italy', stand espositivo dedicato ai prodotti tipici dei rispettivi territori, all’interno del quale è stato allestito un programma giornaliero di presentazione e narrazione dei prodotti e del territorio.