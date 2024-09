Immagina 2024: inizia la 30ª edizione delle Olimpiadi 50&Più

È sulle note dell’inno di Mameli che i vincitori della scorsa edizione delle Olimpiadi 50&Più accendono la fiaccola. Con loro, in un’atmosfera di grande suggestione, Maurizio Damilano, marciatore e campione olimpico, testimonial sportivo dell’evento. Siamo a Immagina, il grande evento 50&Più che ospita la trentesima edizione dei Giochi olimpici. Circa settecento i soci che da ogni parte d’Italia hanno raggiunto Marina di Pisticci per trascorrere una settimana all’insegna dell’amicizia, dello sport e della sana competizione. Nelle serate di venerdì e sabato anche le semifinali di ‘Italia In…Canto’ con i partecipanti che si esibiranno dal vivo. «Trent’anni di Olimpiadi 50&Più rappresentano un traguardo importante, per la storicità ma soprattutto per la partecipazione. Con noi, oggi, ci sono atleti che hanno gareggiato in tante edizioni e questo dimostra quanto il desiderio di mettersi in gioco e di condividere con gli altri esperienze, successi e perché no, sconfitte, sia segno tangibile dell’attaccamento ai valori che da sempre 50&Più promuove. Voglio fare il mio personale in bocca al lupo a tutte le atlete e a tutti gli atleti in gara, affinché conservino sempre questo spirito» ha commentato Sebastiano Casu, Vicepresidente vicario nazionale 50&Più.

Immagina 2024, tutte le discipline delle Olimpiadi 50&Più

Le Olimpiadi 50&Più tornano a Matera, dove sono nate trent’anni fa. Questa volta, però, non sarà Metaponto lo scenario ma Marina di Pisticci, altra splendida cornice che ha già ospitato i giochi olimpici dell’Associazione. Tanti gli aspiranti atleti che potranno iscriversi alle varie competizioni presso le Segreterie sportive allestite dallo staff 50&Più. Dalla mattina di lunedì si entra poi nel vivo delle gare con le prime sfide che dureranno fino a domenica mattina: bocce, freccette, marcia donne e marcia uomini, tennis singolo e doppio, nuoto, ping pong, arco donne e arco uomini, maratone, ciclismo, marcia. Nell’ambito di Immagina un grande evento 50&Più 2024 anche il torneo di burraco, il torneo di walking football e la gara di ballo. I partecipanti avranno, inoltre, l’opportunità di ascoltare consigli e tecniche da esperti di nutrizione e benessere con quattro appuntamenti da mercoledì a sabato.

I soci 50&Più incontrano Maurizio Damilano

Maurizio Damilano, ex marciatore e già campione olimpico nel 1980 a Mosca, è il testimonial sportivo della trentesima edizione delle Olimpiadi 50&Più. Insieme a suo fratello Giorgio, entrambi pluricampioni di atletica leggera, ha ideato il fitwalking, camminata veloce. A Marina di Pisticci, nel pomeriggio di lunedì, incontrerà i soci per raccontare le tecniche e i benefici di questa disciplina durante l’appuntamento dal titolo Memorie olimpiche.

Il ricordo di Gigi Riva nel libro di Fadda e Oppus

Nell’anno della scomparsa, anche un ricordo di Gigi Riva. A testimoniare l’alto valore umano e sportivo di Rombo di tuono sarà lo storico Mario Fadda, autore – insieme al giornalista Umberto Oppus – del libro Gigi Riva. Il campione, l’amico, il mito di Carlo Delfino editore. Durante la serata anche le testimonianze di ex calciatori e amici che hanno condiviso un pezzo del loro percorso professionale con Riva

In bici con Moser

Alla trentesima edizione delle Olimpiadi 50&Più non può mancare la passeggiata in bici con Francesco Moser, soprannominato ‘lo sceriffo’ per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa. Con 273 vittorie su strada da professionista, Moser risulta a tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi, precedendo Giuseppe Saronni e Mario Cipollini. Gli appuntamenti con lo ‘sceriffo’ sono fissati per il pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì: tutti in sella alla bici, alla scoperta di Pisticci.

Semifinali ‘Italia In…Canto’

Nelle serate di venerdì e sabato si svolgeranno le semifinali di ‘Italia In…Canto’, il concorso canoro ideato e promosso da 50&Più agli inizi del 2000, che offre ai senior la possibilità di mettersi in gioco, interpretando i loro cavalli di battaglia. A preparare i cantanti in gara il maestro Gaetano Raiola che da tempo segue il concorso. Sarà invece una giuria d’eccezione a selezionare i semifinalisti che prenderanno parte alle finali del prossimo anno: Marzia Apice, giornalista, Anna Bisogno professore associato di Cinema Radio Televisione presso l’Università Mercatorum e Dario Salvatori, critico musicale.