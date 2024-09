Una giornata di festa”: 1.600 bambini ricevono Gesù per la prima volta

In un clima di festa, gioia e devozione, circa 25.000 persone, tra cui 1.600 bambini in paramenti bianchi e costumi tradizionali, hanno ricevuto la Prima Comunione. Hanno partecipato ieri alla Messa di apertura del 53° Congresso Eucaristico Internazionale Quito 2024.

Fin dalle prime ore del mattino, una folla di fedeli ha cominciato a radunarsi sulla spianata del Parque Bicentenario de Quito (Ecuador), accompagnata da arcivescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, seminaristi, diaconi e altari ragazzi, tra gli altri. In totale hanno partecipato 54 delegazioni provenienti da diversi paesi. Su un enorme palco è stata raffigurata l'immagine della Vergine di El Quinche, adornata con decine di fiori rossi e gialli. La celebrazione è stata presieduta dall'Arcivescovo di Quito e primate dell'Ecuador, monsignor Alfredo José Espinoza Mateus: "Questo ricordo resterà impresso per tutta la vita nei loro cuori e potranno dire con certezza che sono i 'missionari eucaristici' della nostra Chiesa di Quito. Potranno crescere sapendo che sono chiamati a costruire la Fraternità, a partire dalla loro proprie famiglie”, ha affermato l’arcivescovo. Ha poi condiviso un messaggio inviato da Papa Francesco ai più piccoli: “Fare la Prima Comunione significa voler essere ogni giorno più uniti a Gesù, crescendo nell'amicizia con Lui e perché anche gli altri possano godere della gioia che Lui vuole donarci. Il Signore ha bisogno che voi possiate compiere il miracolo della sua gioia che raggiunge molti dei suoi familiari e amici”.

In una conversazione con l'ACI Prensa, Monsignor Andrew Cozzens, vescovo di Crookston ed ex presidente del consiglio del Congresso Eucaristico Nazionale degli Stati Uniti, ha assicurato che la Messa di domenica scorsa lo ha commosso profondamente, poiché anche lui ha trovato l'amore di Gesù nella sua Prima Comunione: “È stato molto bello il modo in cui l'arcivescovo ha spiegato l'importanza della Prima Comunione, perché è fondamentale per tutti noi. È importante ricordare l'importanza della nostra Prima Comunione e il privilegio di essere in unione con Gesù”, ha detto. Il vescovo Cozzens continua con i suoi ricordi personali: ricorda chiaramente quando ha ricevutoCristo per la prima volta: “Ho sperimentato nel mio cuore il desiderio di riceverlo”.

Ecco alcune voci di bambini registrate da Aci Prensa. Emilio Osorio, un bambino che ha ricevuto la Prima Comunione: “In questo modo posso unirmi di più a Lui e parlargli in preghiera”. La madre di un altro bambino di nome Emilio, Gabriela, ha notato che, come famiglia, sono molto “felici di condividere questo momento”. Anahí Gutiérrez, una ragazza che era presente anche lei per ricevere Cristo per la prima volta, ha condiviso la sua felicità assicurando che da oggi “Dio sarà la mia guida”. Il sacerdote ecuadoriano Milton Paredes: “Dio si è riversato in ognuno di coloro che sono stati presenti in questo luogo”.