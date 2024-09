Le Celebrazioni di Papa Francesco di ottobre

E’ stato reso noto il calendario delle celebrazioni presiedute dal Santo Padre per il mese di ottobre. Si inizia con il 2 ottobre, memoria dei Santi Angeli custodi, in Piazza San Pietro alle ore 9.30, con una celebrazione nella Cappella papale per l’Apertura dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi.



Il 20 ottobre, XXIX domenica del Tempo Ordinario, sempre in Piazza San Pietro, alle ore 10,30 sarà celebrata la Santa Messa con la canonizzazione dei Beati: Manuel Ruiz López e sette compagni e Francesco Mooti e Raffaele Massabki; Giuseppe Allamano; Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra.



In ultimo, domenica 27 ottobre, XXX domenica del Tempo Ordinario, alle 10 della mattina, nella Basilica di San Pietro, ci sarà la Celebrazione per la Conclusione dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi.