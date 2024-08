15 AGOSTO FESTA DELL'ASSUNTA

Ogni anno il 15 agosto la Chiesa cattolica ci invita a guardare con maggiore attenzione alla Madonna, a conoscerla meglio, a pregarla di più. Si festeggia infatti la solennità dell’Assunzione della Vergine Maria. Fu Pio XII nel 1950 con la Costituzione apostolica Munificentissimus Deus a proclamare «dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo».

Cosa significa dogma



Il dogma, come noto, è una verità di fede insegnata dalla Chiesa cattolica come rivelata da Dio. Complessivamente nel corso della storia sono stati riconosciuti 44 dogmi di cui 21 collegati al Credo Niceno-costantinopolitano, quello che recitiamo normalmente durante l’Eucaristia domenicale. I dogmi mariani sono invece quattro.

La Festa dell'Assunta, celebrata il 15 agosto, è una delle ricorrenze più importanti nel calendario liturgico cattolico e riveste un significato profondo sia dal punto di vista religioso che popolare.

L'Assunzione di Maria, che secondo la tradizione cattolica fu assunta in cielo in anima e corpo, è un dogma proclamato da Papa Pio XII nel 1950, ma la devozione verso questa festività risale a secoli prima.

Nelle comunità cristiane, la Festa dell'Assunta rappresenta un momento di riflessione sulla figura di Maria come Madre di Dio e modello di fede. Nelle chiese, le celebrazioni liturgiche prevedono messe solenni, processioni e preghiere speciali dedicate alla Vergine Maria. La tradizione vuole che in questo giorno si preghi per chiedere protezione e intercessione, riconoscendo la sua importanza nel piano divino della salvezza.

Accanto agli aspetti religiosi, la Festa dell'Assunta è anche profondamente radicata nelle tradizioni popolari. In molte località italiane, la ricorrenza coincide con sagre, fiere e manifestazioni folcloristiche. È un periodo di vacanza estiva in cui le famiglie si riuniscono per festeggiare insieme, spesso con pranzi all'aperto, giochi e fuochi d'artificio. La data segna anche la fine dell'estate e l'inizio della preparazione per i lavori autunnali, rendendo questo giorno un simbolo di passaggio e rinnovamento.

Un altro elemento caratteristico della Festa dell'Assunta è la processione. In molte città e paesi, le statue della Madonna vengono portate in processione per le strade, spesso adornate con fiori e accompagnate da canti religiosi e bande musicali. Queste processioni sono momenti di grande partecipazione collettiva, in cui la comunità si stringe attorno alla propria fede e alle proprie tradizioni.

In alcune regioni, come la Sicilia e la Calabria, la festa assume connotazioni particolari. In Sicilia, ad esempio, la celebrazione dell'Assunta è legata al culto di Maria Santissima della Neve, mentre a Palmi, in Calabria, si svolge la suggestiva Varia, una processione con una gigantesca macchina votiva che rappresenta l'Assunzione della Vergine.

In definitiva, la Festa dell'Assunta è un evento che coniuga fede e tradizione, spiritualità e vita quotidiana. Essa rappresenta un momento di unità e celebrazione per molte comunità, confermando il suo ruolo centrale nella cultura e nella religiosità italiana.