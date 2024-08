Manes: 'Su post alluvione approvati due ODG cruciali per la Valle d'Aosta, ora servono azioni concrete'

Camera dei Deputati ha approvato due ordini del giorno (ODG) a favore della Valle d'Aosta nel contesto della conversione in legge del decreto legge 76, dedicato alla ricostruzione post-calamità e agli interventi di protezione civile. Questo sviluppo riveste una significativa importanza per la regione, duramente colpita dalle recenti alluvioni.

Il primo ODG, a prima firma dell’On. Franco Manes, è di fondamentale rilevanza per la ripresa infrastrutturale della Valle d'Aosta. Questo documento impegna il Governo a coordinarsi con le Regioni interessate per mettere in atto tutte le iniziative necessarie a ripristinare le infrastrutture colpite, come strade, ponti, acquedotti e impianti di depurazione. L'obiettivo è quello di riportare le condizioni infrastrutturali allo stato pre-evento alluvionale, garantendo così la sicurezza dei torrenti e dei versanti. Inoltre, l'ODG prevede che il Governo valuti l’approvazione di norme per sostenere le attività commerciali, imprenditoriali, turistiche e agricole danneggiate.

L’On. Manes ha commentato l’approvazione del suo ordine del giorno con soddisfazione, sottolineando l'importanza del provvedimento per la regione: “Siamo soddisfatti dei pareri favorevoli ricevuti per entrambi gli ordini del giorno. Questi rappresentano un primo passo importante verso il sostegno concreto alle comunità e alle attività economiche della Valle d'Aosta, gravemente colpite dagli eventi alluvionali.” Ha inoltre aggiunto che è fondamentale che ora si proceda con azioni puntuali, non solo in termini di risorse, ma anche di semplificazione burocratica e procedurale.

Il secondo ODG, presentato dall'On. Gedda e firmato anche dall’On. Manes, propone l'istituzione di un fondo per il 2024. Questo fondo sarà destinato a erogare contributi a fondo perduto per risarcire persone fisiche, giuridiche e liberi professionisti titolari di partita IVA i cui beni mobili e immobili sono stati danneggiati o distrutti dalle alluvioni e dalle frane dei mesi di giugno e luglio 2024. La creazione di questo fondo rappresenta una misura concreta per affrontare le difficoltà economiche delle persone e delle imprese coinvolte.

Il supporto del Parlamento alle proposte per la Valle d'Aosta è un segnale chiaro della volontà di rispondere efficacemente alle necessità della regione. Tuttavia, è essenziale che le promesse legislative si traducano in azioni concrete sul terreno, affinché la ripresa possa avvenire nel minor tempo possibile e con il massimo dell’efficacia.