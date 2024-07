Messaggio di Benvenuto del Vescovo di Aosta ai Turisti

Con l’arrivo del mese di agosto, Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, ha colto l’occasione per rivolgere un caloroso benvenuto a tutti coloro che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella Valle. In un messaggio indirizzato ai turisti, il Vescovo ha sottolineato l’importanza di accogliere ogni visitatore con spirito di ospitalità e apertura.

"Il mese di agosto è per me l’occasione di dire una parola di benvenuto a nome della Diocesi a tutti coloro che raggiungono la Valle per un momento di vacanza," ha dichiarato Monsignor Lovignana. Questa accoglienza non è limitata al periodo estivo, ma si estende a tutti coloro che visitano la regione durante tutto l’anno. Il Vescovo ha voluto enfatizzare il valore dell’esperienza spirituale che la Valle d'Aosta può offrire: "In modo particolare desidero accogliere quanti condividono l’esperienza della fede cristiana e cercano la possibilità di pregare e di celebrare la Liturgia: sentitevi a casa vostra nelle nostre comunità."

Il messaggio di Monsignor Lovignana non si rivolge esclusivamente ai fedeli, ma anche a coloro che, pur non professando la fede cristiana, possono trovare nelle chiese locali un rifugio di pace e bellezza. "Sentitevi tutti accolti nelle nostre chiese," ha affermato il Vescovo. Le chiese, ha aggiunto, non sono solo luoghi di culto ma anche spazi di "pace e di silenzio e, nella grande maggioranza dei casi, anche di bellezza e di cultura."

Il Vescovo ha inoltre espresso gratitudine a quanti lavorano per rendere il soggiorno dei turisti il più piacevole possibile, sottolineando come il loro lavoro possa essere vissuto con uno spirito di fraternità e condivisione. "Il vostro è un lavoro, ma può essere vissuto con lo spirito della fraternità e della condivisione," ha detto, riconoscendo che anche nella fatica, il servizio può trasformarsi in un'opportunità di crescita umana e spirituale.

Monsignor Lovignana ha concluso il suo messaggio con un invito a non dimenticare le persone in difficoltà, anche durante il periodo di vacanza. "A tutti vorrei raccomandare di non dimenticare in questo tempo quanti soffrono la solitudine, la malattia, la povertà e la guerra," ha detto, esortando i turisti a mantenere la preghiera e i gesti di carità verso i meno fortunati.

Infine, il Vescovo ha augurato a tutti i presenti che "il Signore accompagni, protegga e benedica la vita di tutti," con un augurio di pace e benedizione per la stagione estiva e per il tempo trascorso nella splendida Valle d’Aosta.