A Dario Voltolini Dario la prima edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta

È Dario Voltolini il vincitore della prima edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta, assegnato dalla Giuria composta da Paolo Giordano, in veste di presidente, e da Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci. Un riconoscimento che celebra non solo il valore della scrittura, ma anche il desiderio della Valle d’Aosta di diventare sempre più protagonista nella scena culturale nazionale.

L’opera premiata, Invernale, è stata definita dalla Giuria come un racconto nato da un gesto minimo, un taglio sbagliato al banco del macellaio che si trasforma, anni dopo, in una riflessione intensa e commossa su un rapporto padre-figlio. Il romanzo riesce a tenere in equilibrio opposti che si sfiorano e si fondono: grazia e densità, pudore maschile ed esposizione emotiva, parole chirurgiche immerse in un’atmosfera da sogno. È il racconto di un momento decisivo, narrato con la consapevolezza e la distanza di chi ha atteso il tempo giusto per guardarsi dentro.

Accanto al premio principale, sono state assegnate due menzioni speciali. Quella dedicata all’opera prima è andata a Edoardo Vitale per Gli straordinari, edita da Mondadori. La menzione per la saggistica, dedicata al tema del confine, ha premiato Il senso della natura di Paolo Pecere, pubblicato da Sellerio. Due opere diverse, ma accomunate da uno sguardo acuto sul nostro tempo e sulle sue trasformazioni.

A raccontare l’importanza dell’iniziativa è stato l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, che ha sottolineato come il Premio Letterario Valle d’Aosta sia nato con l’obiettivo di valorizzare la scrittura contemporanea, promuovendo un dialogo culturale vivo, radicato nel territorio e capace di guardare lontano. L’Amministrazione punta a far crescere questa manifestazione, che già al suo debutto ha mostrato un altissimo livello nei contenuti e una partecipazione sentita da parte del pubblico.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice del Teatro Splendor di Aosta, con la conduzione di Alessandra Tedesco, voce nota di Radio 24. A rendere la serata ancora più speciale, la performance musicale inedita del cantautore Raphael Gualazzi, ospite d’onore dell’evento.

Uno degli aspetti più interessanti del Premio è stato il coinvolgimento della comunità valdostana attraverso una Giuria popolare composta da 115 lettori, rappresentativi del tessuto culturale locale: gruppi di lettura, librerie, istituzioni scolastiche e realtà associative. La votazione telematica, svoltasi tra il 6 e il 10 aprile, ha visto una partecipazione altissima: 111 voti espressi su 115. E proprio dalla Giuria popolare è arrivata un’ulteriore conferma della forza narrativa di Invernale, che ha ottenuto la menzione speciale con 49 voti. Al secondo posto Missitalia di Claudia Durastanti con 34 voti, seguita da Rosy di Alessandra Carati con 28.

Il Premio Letterario Valle d’Aosta è stato promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con il Sistema bibliotecario valdostano, le librerie del territorio, i sindacati ALI e SIL, il Megamuseo e Skyway Monte Bianco come partner per le location. Un gioco di squadra che ha dato vita a una manifestazione già matura, capace di parlare a tutti e di affermare, con forza, il ruolo della cultura come motore d’identità e innovazione.