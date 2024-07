Bonus libri scuola 2024/2025: quali sono i requisiti e come richiederlo

Bonus libri scuola è una misura di pertinenza delle Regioni o del Comune di residenza che può consistere in un contributo economico, voucher o rimborso a favore delle famiglie che devono far fronte alle spese per l’acquisto di testi scolastici. Vediamo quali sono i requisiti e come richiederlo.

Buono libri scolastici: cos’è e chi può beneficiarne

L’inizio di un nuovo anno scolastico comporta un investimento di tempo e risorse talvolta difficilmente sostenibile da parte delle famiglie. Al fine di supportarle, riducendo l’impatto di questa spesa sul bilancio economico, è stato introdotto un bonus ad hoc. Il beneficio può consistere in un contributo economico, voucher o rimborso a favore delle famiglie che devono far fronte alle spese per l’acquisto di testi scolastici.

La misura è di pertinenza delle Regioni, che fissano di volta in volta i requisiti di accesso (es: ISEE al di sotto di un certo valore), ammontare, tempistiche e modalità di presentazione della domanda. Sono invece i Comuni e gli Enti locali ad occuparsi dell’erogazione.

Generalmente il bonus libri è destinato agli studenti delle scuole:

medie e superiori;

statali, paritarie o inserite nell’Albo Regionale delle scuole non paritarie;

formative accreditate dalla Regione che propongano percorsi di durata triennale o quadriennale finalizzati all’istruzione professionale.

Talvolta viene assegnato anche agli studenti che frequentano percorsi che conciliano inserimento professionale e studio (sistema duale).