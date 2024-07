ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'AUDACE DU MESSAGER DE LA BONNE NOUVELLE

Le thème central des lectures de ce dimanche peut être appelé le courage de celui qui annonce la Bonne Nouvelle. Les résistences, les oppositions, les menaces ne l'empêchent pas de proclamer la parole de vérité. La première lecture du livre d'Amos montre la différence entre un vrai et un faux prophète. La seconde lecture précise le pourquoi de l'audace du messager de la Bonne nouvelle. Dieu veut que nous soyons tous saints, car il nous créés pour cette raison. Jésus dans l'Évangile choisit et envoie en mission les douze apôtres et leur recommande une vie d'austérité, d'humilité, de disponibilité et de charité dans la vérité pour la crédibilité de leur message.

1. ALTERCATION ENTRE AMAZIAS ET AMOS.

Qui est Amazias et qui est Amos? Amazias est le gardien du sanctuaire du Roi. Il adore plus le roi que Dieu. Il fait tout pour protéger farouchement son poste de travail en insultant et en chassant le prophète Amos. Son langage vulgaire montre bien que sa mission sacerdotale est réduite à ce qu'il mange, à ses intérêts égoistes. Althur Schoppenhauer, critiquant Hegel de courtisan disait: "Mes louanges pour celui qui me donne du pain". C'est le cas du prêtre de Béthel qui maltraite Amos en disant:"Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda; c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète". Il ne voit pas en Amos un envoyé de Dieu pour libérer le peuple de la corruption et de l'idôlatrie, mais un concurrent, un ennemi qui vient lui dire: ôte-toi de là que je m'y mette!



Amos répond à ce faux prophète par une brève autobiographie. Il dit:"Je n'étais pas prophète ni fils de prophète; j'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau". Le Seigneur nous choisit là où nous sommes, et chacun est appelé d'une manière personnelle tenant compte de ses origines et de son histoire. Cette particularité est fondamentale dans l'animation des vocations sacerdotales et religieuses aujourd'hui. L'élément commun est que le Seigneur dit à son serviteur:"Tu seras prophète pour mon peuple", peu importe tes origines, tes dons et tes défaux. La grande tentation qui nous guête dans l'Église du Seigneur est la réduction du ministère sacerdotale à une profession déontologique ou à une promotion sociale comme pour le cas de Amazias.

La prière d'ouverture nous interpelle en ces mots: " Donne Seigneur à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur".



2. LE MALHEUR DE L'HOMME EST DE NE PAS ÊTRE SAINT

La seconde lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens précise bien notre vocation fondamentale et le but de la mission. Nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Le Père de notre Seigneur

Jésus-Christ nous a bénis, nous a comblés de bénédictions. Il nous a choisis depuis l'éternité. Nous ne sommes donc pas le fruit du hasard et de la nécessité (Anankè=divinité grecque du déterminisme). Nous ne sommes pas le produit d'une génération spontannée issue d'une volonté aveugle sans sens et sans destination de la nature obscure. Nous existons pour la sainteté. Saint Paul affirme: "Il nous a choisi avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour". Comment alors concilier notre vocation fondamentale à la sainteté et notre condition pécamineuse? Saint Paul répond à cette problématique en disant: "Là où le péché a abbondé, la grâce a surabondé". Saint Augustin dans son livre "la nature et la grâce" montre lui aussi que la miséricorde de Dieu dépasse notre misère et l'homme assume la responsabilité de son libre arbitre.



3. LE CONTEXTE DU CHOIX DES APÔTRES ET LE BUT DE LA MISSION.

Le contexte du choix des douze apôtres n'est pas l'effet de l'enthousiasme des habitants de Nazareth dans l'accueil de Jésus, mais le rejet de sa prédication. Jésus ne se laisse pas abattre par l'incrédulité de ses interlocuteurs. Jésus maintient le courage et la détermination de proclamer la Bonne Nouvelle dans les alentours de la Gallilée. La raison est qu'il veut sauver l'humanité de ce qui lui tient captive et lui prive la lumière du salut. Il veut transformer les coeurs de pierres en coeur de chair et que tous soient parfaits comme le Père est parfait.

La sainteté devient un programme et le but de la prédication par le témoignage et le courage de la vérité. Dans le grand discours sur la montagne, Jésus dit: "vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde". Dans son discours sur la mission, Jésus donne des indications claires sur le comportement qu'il faut adopter. La première indication est le témoignage de l'amitié. Jésus appela les Douze (hoi Dodeka) et les envoie en mission deux par deux. L'adage latin montre qu'il est difficile que deux personnes se mettent toujours d'accord. "Rarus unum, num quam duo, semper tres". Ce chiffre est aussi important dans la proclamation de l'Évangile. Une vérité affirmée et confirmée par deux personnes est plus crédible que celle dite par une seule personne.

La seconde indication est le dépouillement. Il demande aux disciples la vie d'austérité en vue de la disponibilité pour que l'Évangile soit la priorité. La pauvreté évangélique rend libre et disponible. Le contenu de la mission est la Bonne Nouvelle pour la conversion.

Notre Dieu riche en miséricorde ne veut perdre personne. Il veut notre paix selon le psaume 84 :"J'écoute: que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il veut c'est la paix, la paix pour son peuple". Le contenu de la mission est le témoignage que le Christ est notre paix. Sa parole libère les opprimés. Par lui, avec lui et en lui, les démons sont expulsés, les malades sont guéris. L'effet de la mission est que le coeur de tout fidèle touché par la parole accompagnée par les bonnes oeuvres crie: "Que Dieu soit béni! que Dieu soit loué! Rendons grâce au Seigneur". Jésus s'adressant à ses disciples synthétise le but de la mission en ces paroles: "Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux"(Mt5,16).



4. PRIÈRE

Seigneur accorde à tes messagers de paix le don de l'amitié et la joie d'annoncer ton Évangile dans le monde avec la liberté du coeur devant les richesses de ce monde. Libère-nous de l'attitude du faux prophète de Béthel Amazias. Accorde-nous l'audace et l'humilité du prophète Amos. Continue Seigneur de susciter dans ton Église des pasteurs selon ton coeur, qui prennent soin de tes brebis par le témoignage de la vie de pauvreté pour s'enrichir de ta Parole, amen.



