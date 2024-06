Mons. Franco Lovignana alle Settimane Sociali dei cattolici in Italia

Questa importante manifestazione vedrà la partecipazione attiva della Diocesi di Aosta, guidata dal Vescovo Mons. Franco Lovignana, insieme a una delegazione che include Massimo Liffredo, Responsabile dell’Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro, e due giovani rappresentanti delle parrocchie locali: Erika Rosso e Jacopo Scali.

La Settimana Sociale non è soltanto un raduno religioso, ma un crocevia di esperienze e progetti provenienti da tutta Italia, mirato a esplorare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella democrazia contemporanea.

Tra i momenti più significativi, l'evento sarà inaugurato con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 3 luglio e concluderà il 7 luglio con una concelebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco.

Durante i giorni centrali (4-6 luglio), i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi su una vasta gamma di tematiche attraverso sessioni plenarie, laboratori della partecipazione e piazze della democrazia. Questi incontri non si limiteranno alla discussione teorica, ma si concentreranno sulla formulazione di proposte concrete per migliorare la partecipazione civica e promuovere un'impegno solidale e aperto nei confronti della comunità.Una delle caratteristiche distintive di questa edizione sarà la presenza dei "Villaggi delle buone pratiche", aree dedicate alla presentazione di iniziative locali e nazionali che promuovono il bene comune e la partecipazione democratica.

Questi spazi non solo offriranno la possibilità di condividere esperienze ed esempi di successo, ma anche di ispirare azioni future volte a rafforzare il tessuto sociale e civico del Paese.La Settimana Sociale si propone quindi come un momento di riflessione e azione, un punto di partenza per iniziative che continueranno a plasmare il futuro della democrazia italiana.

Attraverso il coinvolgimento attivo di delegati provenienti da diverse realtà ecclesiali e civili, l'evento mira a stimolare una partecipazione sempre più inclusiva e responsabile, fondamentale per affrontare le sfide contemporanee e per costruire un futuro di solidarietà e giustizia sociale.

In questo contesto, la presenza della Diocesi di Aosta sotto la guida di Mons. Franco Lovignana rappresenta un impegno concreto per promuovere valori di partecipazione e dialogo, riaffermando il ruolo centrale della comunità ecclesiale nel dibattito pubblico e nella costruzione di un futuro democratico e inclusivo per tutti i cittadini italiani.