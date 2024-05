Oggi il funerale di Padre Sante Gazzola, un faro di fede e confessione

Nelle prime ore di lunedì 27 maggio 2024, presso l’ospedale Parini di Aosta, dove era stato ricoverato il giorno prima, ha concluso il suo pellegrinaggio terreno Padre Sante Gazzola, missionario oblato di Maria Immacolata. La sua scomparsa segna la fine di una vita dedicata interamente al servizio della fede e della comunità.

Padre Sante nacque il 1° aprile 1934 a Crespignaga di Maser, in provincia di Treviso. Fin da giovane mostrò una forte vocazione religiosa, che lo portò a frequentare le scuole elementari del suo paese, proseguendo poi il periodo delle medie alla scuola apostolica di Oné di Fonte e i primi tre anni di liceo alla scuola apostolica di Firenze. Il suo cammino verso il sacerdozio lo vide entrare in noviziato a Ripalimosani (CB) nel 1952. L’anno successivo iniziò la formazione teologica a San Giorgio Canavese, dove emise l’oblazione perpetua il 15 agosto 1956 e ricevette l’ordinazione sacerdotale il 6 dicembre 1959.

Per trent’anni, Padre Sante ricoprì numerosi incarichi nelle diverse comunità OMI (Oblati di Maria Immacolata) sparse per l’Italia. Ogni luogo in cui prestò servizio fu testimone del suo impegno pastorale e della sua capacità di toccare i cuori dei fedeli con la sua predicazione e il ministero della confessione.

Nel settembre del 1991, Padre Sante giunse ad Aosta, nella Parrocchia di Maria Immacolata. Qui trovò la sua vera missione, diventando uno dei confessori più assidui e consultati del santuario. La sua saggezza e la sua capacità di ascolto attiravano non solo i fedeli laici, ma anche numerosi sacerdoti che cercavano il suo consiglio e la sua guida spirituale. Era considerato Padre misericordia per la sua lunga attività di confessore.

Un grave problema alla vista, che lo portò alla cecità, non riuscì a frenare lo zelo pastorale di Padre Sante. Anzi, questa sfida divenne per lui un’ulteriore motivazione per mantenersi aggiornato e continuare il suo ministero con l’ausilio di mezzi tecnologici. La sua dedizione e la sua forza d’animo sono stati un esempio di fede incondizionata e servizio agli altri.

Il Santo Rosario per Padre Sante sarà recitato presso il santuario di Maria Immacolata di Aosta domani sera, martedì 28 maggio 2024, alle ore 20.30. La comunità si riunirà per rendere omaggio a colui che ha dedicato la sua vita alla guida spirituale e al conforto dei fedeli.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata dal Vescovo Franco Lovignana nel medesimo santuario mercoledì 29 maggio 2024, alle ore 15. Sarà un momento di grande commozione e ricordo per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Padre Sante e di beneficiare del suo ministero.

La salma del caro Padre Sante sarà tumulata nella cappella dei sacerdoti presso il cimitero di Aosta, dove riposerà accanto ai confratelli che lo hanno preceduto nel regno dei cieli.

Un Esempio di Vita e di Fede

Padre Sante Gazzola lascia un’impronta indelebile nella comunità di Aosta e nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua vita è stata un esempio luminoso di dedizione, fede e amore per il prossimo. La sua memoria continuerà a vivere nel santuario di Maria Immacolata e in tutti coloro che troveranno ispirazione nel suo cammino di fede.