Sicurezza stradale, il 75% dei patentati da più di 5 anni oggi verrebbe bocciato

Cosa accadrebbe se oggi gli italiani che hanno conseguito la patente da oltre 5 anni ripetessero l’esame? La risposta non è delle più rassicuranti. Meno di un quarto di loro sarebbe in grado di superarlo nuovamente. A dirlo è una simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf Edizioni, in collaborazione con le associazioni di autoscuole italiane Confarca e Unasca.

Tra gli italiani e la patente non metterci un test

Al test di oltre 20 domande hanno partecipato più di 2.600 automobilisti della community di AutoScout24, con patente B da più di 5 anni. Le domande – a risposta multipla – erano le stesse usate oggi in sede d’esame per il conseguimento della licenza di guida.

Per superare la simulazione, il campione doveva rispondere esattamente ad almeno 18 domande su 20. Il margine di errore tollerato era del 10%, considerato lo stesso rapporto dell’esame ufficiale che prevede 30 quesiti con un massimo di 3 risposte sbagliate.

I risultati: confusione su segnaletica, spie, incroci e parcheggi

A livello nazionale il campione ha risposto in media correttamente a 15 domande su 20. Gli errori più comuni hanno riguardato segnaletica, spie e distanza di sicurezza. Chi ha risposto al questionario ha fatto confusione sulle regole negli incroci nel 52% dei casi e ha sbagliato anche sulle fermate dei mezzi pubblici e sulle rotatorie nel 49% delle risposte. Il 33% non ha risposto correttamente ai quesiti sui parcheggi.

Tenendo conto della provenienza geografica del campione, si sono riscontrate differenze regionali importanti: in Molise i “promossi” sono solo il 7,1%, in Emilia Romagna il 28% e nel Lazio il 31,7%.

L’esame di oggi

Oggi la percentuale media nazionale di idonei alla prova teorica è del 60,1%, con un minimo del 56% nel Lazio e un massimo del 64,4% in Sicilia. Per quanto riguarda la prova pratica, a livello nazionale i promossi arrivano all’85%, ma scendono al 68,3% in Sardegna e al 71,8% in Trentino Alto Adige, mentre salgono al 97,4% in Campania.

La simulazione di AutoScout24 mette però in luce come le recenti modifiche al codice della strada possano aver cambiato le nozioni per l’esame di teoria rispetto a più di cinque anni fa, e suggeriscono che, forse, bisognerebbe ripensare nuove regole per aggiornare le “vecchie” patenti in un’ottica di maggiore sicurezza stradale.