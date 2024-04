PAPA: "Tutto nel sacerdote - preghiera, studio, fraternità, missione - va insieme"

Di Marco Mancini ACI Stampa

“Il nostro incontro avviene alla vigilia di un giorno molto significativo: la Domenica del Buon Pastore, che celebriamo domani. Voi, seminaristi, avete ricevuto una chiamata dal Signore e, con l'aiuto dei vostri formatori vi state preparando a essere pastori secondo il Cuore di Cristo”. Lo ha detto il Papa, stamane, incontrando i seminaristi dell’Arcidiocesi di Siviglia.

Questo incontro con “Gesù Buon Pastore – ha ricordato Francesco - deve avvenire curando quattro aspetti: vita spirituale, studio, vita comunitaria e attività apostolica”.

“Questa integrazione è necessaria, direi urgente, per diventare sacerdoti completi e rispondere alla vocazione in una dedizione totale a Dio e ai fratelli, soprattutto a quelli che soffrono di più”. E ricordando “il Beato Cardinale Marcelo Spínola y Maestre, maestro di sacerdoti”, il Pontefice ha rammentato una sua massima: "La virtù e la scienza sono le due cose che si dovrebbero insegnare di preferenza ai sacerdoti. La scienza senza la virtù si gonfia e non edifica e la virtù senza la scienza edifica, ma non istruisce".

“Questo significa – ha concluso il Papa - che tutto nel sacerdote - preghiera, studio, fraternità, missione - va insieme”.