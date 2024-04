VDAlavora, cerimonia di consegna dei diplomi ai 18 qualificati di Disability Manager

Si è svolta venerdì 19 aprile 2024, presso la Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta, la cerimonia di consegna dei diplomi di Qualifica ai 18 Responsabili dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro – Disability Manager che hanno partecipato alla seconda edizione del percorso formativo ideato promosso e finanziato dall’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e gestito dall’Ente formativo Progetto formazione.

Il corso, che per la prima edizione aveva già qualificato 26 persone, si è concluso a febbraio 2024 ed ha visto anche questa volta numerose aziende ed enti aderire all’iniziativa, con l’obiettivo di poter contare, anche all’interno della propria realtà aziendale, di un esperto in grado di facilitare e sostenere l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o con particolari fragilità. I soggetti, pubblici e privati, che possono ora contare, all’interno del loro organico, sulla figura del Disability manager sono: Anas Spa, CGIL Valle d’Aosta, Confartigianato Imprese Valle d’Aosta, Co.Di.VdA - Coordinamento Disabilità Valle d’Aosta, CVA Spa, ELTEK Spa, GAL Valle d’Aosta, Istituzione scolastica Innocent Manzetti, Istituzione Scolastica Valdigne Mont-Blanc, La Libellula Società Cooperativa Sociale, L’Esprit à l’Envers Società Cooperativa Sociale Noi e gli altri Società Cooperativa Sociale, Randstad Aosta, Regione autonoma Valle d’Aosta, Società di Servizi Valle d’Aosta Spa.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile ha sottolineato che la strategia per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, impostata con il PPL 2021-2023 e che proseguirà con il Piano 2024-26, si arricchisce con ulteriori 18 Disability manager. Le loro competenze si uniranno a quelle delle persone già qualificate così da supportare enti, istituzioni e imprese e le persone con disabilità in modo che queste possano esprimere pienamente il proprio potenziale, favorendo il benessere socio-lavorativo di tutte le lavoratrici e i lavoratori e in più generale la coesione della comunità lavorativa.

Durante la cerimonia di consegna dei Diplomi, è stata organizzata una tavola rotonda i cui lavori sono stati aperti dalla formatrice ligure Veronica Giovale, sul tema della leadership inclusiva. Giovale ha sottolineato come la società oggi stia attraversando un momento storico di cambiamento culturale nel quale il tema dell'inclusione riveste un'importanza cruciale e dove la diversità rappresenta un valore aggiunto, in particolare per le aziende, sia in termini di sviluppo che di innovazione.

La tavola rotonda è proseguita con la testimonianza di enti e aziende che hanno inserito nel loro organico Disability qualificati. Al tavolo erano presenti Marco Bonelli (Disability Manager –RSPP Casino de la Vallée Saint-Vincent - Staff di direzione), Rita Dal Monte (Disability Manager – Amministrazione del personale Azienda USL Valle d’Aosta- Rappresentante del CUG), Dario Marconato (Responsabile funzione risorse umane CVA Spa), Gabriella Morelli (Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione dell’Amministrazione regionale), Cristina Rubbo (Responsabile risorse umane e della formazione INVA Spa). Con il supporto della Struttura Politiche per l'inclusione lavorativa, essi stanno sperimentando un nuovo approccio all'inserimento professionale di persone con disabilità o con particolari fragilità e hanno condiviso la loro esperienza e i progetti già avviati o in fase di pianificazione.

Nell’ottica di mantenere viva la rete ed il rapporto con gli enti e le aziende, l’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile promuoverà seminari di aggiornamento e cicli di incontri con esperti a sostegno dell’attività dei Disability Manager qualificati.