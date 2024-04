Almanach de lundi 15 avril sainte Olympe

LE MESSAGER RICORDA sainte Olympe

La Chiesa celebra Santi Martiri Mercedari Redentori d’Africa

Questi Santi mercedari, mentre stavano navigando verso l’Africa in missione di redenzione, furono catturati dai mori nell’anno 1393, dopo diversi tormenti, per odio della religione cattolica, furono martirizzati facendo così onore al loro Ordine ed alla Chiesa ed ora in Gesù Cristo esultano per l’eternità.

L’Ordine li festeggia il 15 aprile.

