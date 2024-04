Almanach de dimanche 14 avril saint Valérien

LE MESSAGER RICORDA saint Valérien

La Chiesa celebra San Valeriano Martire, venerato a Cumiana

La complessa tradizione di San Valeriano, martire venerato a Cumiana e in altre località piemontesi, si intreccia con la leggendaria Legione Tebea e la sua diaspora. La critica agiografica dibatte sull'attendibilità storica di queste narrazioni, mentre la figura di Valeriano si confonde con quella del santo romano legato a Santa Cecilia. La tradizione locale narra la sua fuga dal massacro e il suo arrivo a Cumiana, dove predicò il Cristianesimo e subì il martirio. Un'edicola votiva sorge sul luogo del martirio, mentre un santuario più grande, eretto nel 1787, conserva la memoria del santo. La festa di San Valeriano si celebra il lunedì dell'Angelo, attirando fedeli con una processione al santuario. La sua raffigurazione come soldato romano e la venerazione in altri luoghi, come Borgone di Susa, suggeriscono la sovrapposizione del culto cristiano su antichi siti pagani.

