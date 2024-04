The square. All you can art

THE SQUARE è la serie di Sky Arte prodotta e realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che, con ospiti, servizi speciali e rubriche inedite, racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme. Il Forte di Bard sarà protagonista della puntata di giovedı̀ 11 aprile in onda alle ore 20.40 su Sky Arte, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Nella quinta puntata di giovedı̀ 11 aprile saranno proposti due approfondimenti sulle mostre fotografiche in corso al Forte di Bard, Martine Franck. Regarder les autres e Non c’è più tempo, l’emergenza climatica nelle immagini dell’Agence France-Presse.